AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Adalet Akademisini ziyaret etti
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Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye Adalet Akademisini ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye Adalet Akademisini ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:34 Kaynak: AA
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Berger, Türkiye Adalet Akademisini ziyaret etti.
Berger'e Akademi Başkanı Muhittin Özdemir tarafından çalışmalar hakkında bilgi verildi. Düzenlenen toplantıda Adalet Akademisi hakkında Dr. Musa Tanrıseven tarafından İngilizce bilgilendirme sunumu yapıldı. Avrupa Birliği ile insan hakları alanında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, eğitime yönelik iş birliği de ele alındı.
Berger, ayrıca Akademide bulunan İnsan Hakları Merkezini de ziyaret etti.
AB Türkiye Delegasyonunun internet sitesinden ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Berger'in, "AB, yargı mensuplarının eğitimi bakımından son derece önemli bir müessese olan Adalet Akademisinin yeniden kurulmasını memnuniyetle karşılamaktadır. AB, adalet alanındaki iş birliğinin sürdürülmesini büyük bir ilgiyle bekliyor." ifadesini kullandığı aktarıldı.
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