AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Çanakkale'yi gezdi - Son Dakika
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Çanakkale'yi gezdi

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Çanakkale'deki temasları kapsamında Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nı ve Troya Müzesi'ni ziyaret etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Çanakkale'yi gezdi, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Çanakkale'deki temasları kapsamında Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nı ve Troya Müzesi'ni ziyaret etti.

Çanakkale'de bir otelde "Geleceğin Akıllı Şehirleri İçin Ortaklık Projesi"nin kapanış oturumuna katılan Berger, daha sonra feribotla Eceabat ilçesine geçti.

Buradan kara yolu ile Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'na giden Berger ve beraberindeki heyet, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.

Rehberlerden Çanakkale Savaşları hakkında bilgi alan Christian Berger, sık sık fotoğraf çekerek gezdiği yerleri kayıt altına aldı.

Eşi Marilena Berger'in de katıldığı ziyaretin ardından Büyükelçi, merkeze bağlı Tevfikiye köyü girişinde bulunan Troya Müzesi'ne geçti.

Müze Müdürü Rıdvan Gölcük tarafından karşılanan Berger, Troya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan'dan müze ve antik kent hakkında bilgi alıp sergilenen eserleri inceledi.

Büyükelçi Christian Berger, temaslarının ardından yarın Çanakkale'den ayrılacak.

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:12 Kaynak: AA
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