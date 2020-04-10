AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, canlı yayın üzerinden soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB ve Türkiye'nin, birbirinin en önemli ticaret ortakları olduğunu belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sınırlardan ticaret akışını ve üretimin devam etmesini sağlamalıyız. Böylelikle insanlar da işlerini kaybetmemiş olur." dedi.

Berger, internet üzerinden katıldığı canlı yayında, Kovid-19'la mücadele, Türkiye-AB ilişkileri, AB'nin geleceği ve Birliğin Suriyeli sığınmacılara yönelik projelerine ilişkin yöneltilen soruları cevapladı.

AB'nin küresel salgın haline dönüşen Kovid-19 krizinin etkilerine karşı acil tedbirler aldığının altını çizen Berger, üye ülkelerin virüsle mücadele kapsamında, sağlık hizmetlerini kontrol etmeye çalıştığını ve tıbbi ekipman ihtiyacını karşılamak için satın alma ihaleleri yaptığını söyledi.

Berger, ülkelerine dönmek isteyen AB vatandaşlarına yönelik çok sayıda uçuşun düzenlediğini aktararak, şu anda krizin ekonomik etkileri üzerine yoğunlaştıklarını vurguladı.

AB'nin maliye bakanlarının dün bir araya gelerek Kovid-19 etkilerine karşı oldukça büyük bir ekonomik pakette uzlaşı sağladıklarını bildiren Berger, görüşmelerin sonunda kapsamlı bir paketin ortaya çıktığını dile getirdi.

"AB ve Türkiye, birbirinin en önemli ticaret ortakları"

Berger, Türkiye ve AB'nin birçok konuda olduğu gibi Kovid-19'la mücadelede de yakın çalıştığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu kriz, bize birlikte çalışmamız ve yan yana durmamız gerektiğini öğretti. AB-Türkiye arasında zaten yakın iş birliği var. AB ve Türkiye, birbirinin en önemli ticaret ortakları. Bu süreçte üretimin devam etmesini sağlamalıyız, satın almalar devam etmeli. Sınırlardan ticaret akışını da devam ettirmeye çalışmalıyız. Böylelikle insanlar işlerini kaybetmemiş olur, şirketler çalışmaya devam edebilir."

Berger, "AB'nin, Kovid-19 krizinden daha güçlü mü yoksa zayıf mı çıkacağı" sorusuna, Birliğin krizlerden daima güçlenerek çıktığı yanıtını verdi.

"Bu sorunlar bizi birbirimize daha da yakınlaştıracak." diyen Berger, "Nerede sorunların, krizlerin olduğunu ve uluslararası toplumla nasıl hareket ettiğimizi göreceğiz. Bu krizden çok daha güçlü çıkmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

"PIKTES projesi devam edecek"

Berger, "Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi'nin (PIKTES) devam edip etmeyeceği" sorusuna, "PIKTES projesi devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığıyla projenin devamına yönelik bir anlaşmaya vardık." yanıtını verdi.

Kovid-19 pandemisi sonrası uluslararası düzende yeni denge ve dinamiklerin nasıl olacağıyla ilgili Berger, şunları söyledi:

"Bizi bir araya getiren, birlikte çalışmamızı sağlayan yeni yol ve yöntemler üretmemize imkan sağlayan bir ivme oluyor gibi. Bu krizden çok ders çıkaracağımızı düşünüyorum. 'Bildiğimiz dünya düzeni çöküyor, değişiyor' demeyeceğim. Karamsar değilim. Sadece böylesi büyüklükte bir krize kendimizi adapte ettiğimizi söyleyebilirim."

Berger, AB üyesi 27 ülkenin bu krizi atlatarak bir arada yoluna devam edeceğini vurgulayarak, "Birçok krizi birlikte atlatmayı başardık ve bundan sonra da birlikte kalmaya devam edeceğiz." dedi.

"Erasmus+ Programını sürdürmekte kararlıyız"

"Erasmus+ öğrencilerinin bu süreç sonrası eğitimlerine devam edip etmeyeceği" sorusu üzerine Berger, AB'nin en başarılı projelerden biri olan Erasmus+ Programı'nı sürdürmekte kararlı olduklarının altını çizdi.

Berger, 2021 döneminde de bu projeyi sürdürmek üzere çalışmalar yaptıklarını aktararak, genç insanların başka ülkeleri keşfetmesi ve kişisel deneyimlerini zenginleştirmesine olanak veren bu projenin söz konusu amaca hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.

"Türkiye, birçok açıdan çok önemli ve kilit bir ortaktır"

Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin değerlendirmesi sorulan Berger, şunları kaydetti:

"Şu anda devam eden bir müzakere yok biliyorsunuz. Ben şahsen yakın iş birliğinin hem AB hem Türkiye için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siyasi sorunlar çözüldükten sonra süreç yeniden katılım müzakereleri yönünde ilerlemeye başlayacaktır. Türkiye, bir aday ülkedir, birçok açıdan çok önemli ve kilit bir ortaktır. Bu sürece devam etmek iki tarafın da faydasına olacaktır."