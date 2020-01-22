AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, hastane inşaatını inceledi - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Sağlık Bakanlığı ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası arasında imzalanan protokol kapsamında yapımı devam eden Kilis Devlet Hastanesi-Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatını inceledi.

Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyeti, inşaat alanında Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ve İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık karşıladı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından inşaatı gezen heyettekiler, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Büyükelçi Christian Berger, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hastane inşaatında kaydedilen ilerlemenin sevindirici olduğunu belirtti. Projenin hayata geçirilmesinin bölge halkı ve Suriyeli misafirler için tahmin edilenden daha fazla önemli olduğuna işaret eden Berger, şöyle konuştu:

"Bizim için önemli bir proje, çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan bir bölgede hem mültecilere hem de ev sahibi toplumlara yönelik böyle bir hizmetin veriliyor ve çalışmanın yapılıyor olması çok önemli. Sağlık ve eğitim bizler için eşit öneme sahip iki konu. Sağlık başlığı altında Hatay'da dahil olmak üzere hastaneler yapıyoruz. Bunlar dışında da birtakım klinikler inşa ediyoruz. Eğitim başlığı altında da yürüttüğümüz projeler kapsamında Türkiye genelinde yaklaşık 400 okul inşaatına destek veriyoruz. Zira çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan bölgelerde hem toplumlar hem de belediyelerin üzerinde bir altyapı yükü var. Biz bunu hafifletmeye çalışıyoruz."

Büyükelçi Christian Berger, Türkiye'de ilgili kurumlarla yakın işbirliği içerisinde çalıştıklarını ve mevcut fonların biran önce kullanılabilmesi için çalışmalar sürdürdüklerini ifade etti. Projelerin hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiğini anlatan Berger, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut fonların bir an önce kullanılabilmesi ve hayata geçirilebilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, aslında iki dönemde bu çalışmalarımızı hayata geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Birinci dönem 2017 sonuna kadar kullanılması planlanan 3 milyar avroluk bir fondan oluşuyordu. Bu kapsamda kliniklere toplum merkezlerine hastanelere eğitim desteği vermek ve ihtiyaç sahiplerinin iş sahibi olmalarını sağlamak amacıyla çeşitli destek programları ve projeler hayata geçirildi. Bu kapsamda ikinci döneme bakarsak yine 3 milyar avroluk bir miktar söz konusu bununla ilgili de bir araya geldiğimizde şu konuda mutabık kaldık ki artık yeni bir unsur daha eklemek gerekiyor verilen desteklere. Belediyelere özellikle destek verilmesi gerekiyor, zira çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan belediyelerin çok ciddi altyapı yüklerinin olduğunu gördük. Elektrik, su, kanalizasyon ve atık sistemlerinin çalışır hale getirilmesi gibi. Bu hususlarda da hep birlikte çalışarak desteklerimizi sürdürüyoruz."

"Hastanemiz yükseliyor"

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut da kamu hizmetinin sürdürülebilir ve kaliteli olabilmesi için sadece tesis yapmanın yeterli olmadığını belirtti. Gerekli ekipman ve insan gücünün de bu sürece dahil edilmesinin şart olduğuna vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili yardım kuruluşlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Eğer bu şehri birlikte paylaşıyorsak kaliteli bir kamu hizmetinin sürdürülmesinde de Suriyelilerin kamu hizmetine katılmasında da bir finansman ve ekipman desteğine ihtiyaç olduğunun altını çiziyoruz. Bu konuda da destek bekliyoruz. Hamdolsun hastanemiz yükseliyor, buna çok fazla ihtiyacımız var, en kısa sürede bitecek ve 2021 yılı sonunda halkımızın hizmetine sunulacak. Tamamlanması halinde şehrin her tarafından kolaylıkla ulaşılabilecek süper bir tesis kazanacağız."

Öte yandan heyet, İnsani Yaklaşımlar ve Araştırma Derneği tarafından düzenlenen ve yağlı boya resim, geri dönüşüm, karakalem, hat, mozaik, filografi, ahşap oyma gibi eserlerin yer aldığı "Sınırda Sanat" temalı serginin açılışını yaptı.