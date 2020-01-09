AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, İran ile ABD arasındaki gerilimi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, İran ile ABD arasındaki gerilimi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, İran ile ABD arasındaki gerilimi değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, İran ile ABD arasındaki gerilim konusunda hem Türkiye hem de AB'nin aynı çizgide olduğunu, her iki tarafın da tansiyonun bir an önce düşmesini istediğini söyledi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, İran ile ABD arasındaki gerilimi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, İran ile ABD arasındaki gerilim konusunda hem Türkiye hem de AB'nin aynı çizgide olduğunu, her iki tarafın da tansiyonun bir an önce düşmesini istediğini söyledi.

Çanakkale'de bir otelde "Geleceğin Akıllı Şehirleri İçin Ortaklık Projesi"nin kapanış oturumuna katılan Berger, toplantının ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Berger, tüm dünyanın ABD ile İran arasındaki gerilimi takip ettiğini, AB'nin de bu konuda birçok temasının olduğunu dile getirdi.

Tansiyonun artmasının herkeste endişelere yol açtığını vurgulayan Berger, "Bu çerçevede, AB'nin yüksek temsilcisi ve komisyon başkanı da gerilimin düşürülmesi için çabalarda bulunuyor." ifadesini kullandı.

Berger, durumun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini anlattı.

AB dışişleri bakanlarının, İran ve Irak'taki gelişmeler hakkında yarın olağanüstü toplanacağını hatırlatan Berger, şöyle konuştu:

"Türk hükümetinin yetkilileriyle de yakın temas halindeyiz. İran konusunda hem Türkiye hem AB aynı çizgide diyebiliriz. Her iki taraf da tansiyonun bir an önce düşürülmesini istiyor. Bunun yanı sıra cuma günü AB Konseyinin yeni başkanı (Charles Michel), İstanbul'a ziyarette bulunacak. Kendisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu konuları görüşecek."

Avrupa Birliği, Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:04 Kaynak: AA
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