Son Dakika Haberleri: AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, İzmir'de

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, İzmir'de

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ü ziyaret etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, İzmir'de, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ü ziyaret etti.

Berger, ziyarette, İzmir'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ziyaret kapsamında destekledikleri bazı projelerle ilgili bilgi alacağını vurgulayan Berger, "Aynı zamanda ekonomi konusunda da görüş alışverişinde bulunmayı düşünüyoruz. Bu ziyareti gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Şengül ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükelçi Berger ile Türkiye'nin şu anda bulunduğu seçim atmosferini konuşma imkanı bulacaklarını vurgulayan Şengül, "Bunun dışında Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini de değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyaret basına kapalı devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:46 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Türkiye, İzmir, Güncel
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