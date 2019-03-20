AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Öğrencilerle Buluştu

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, İstanbul Ticaret Üniversitesini ziyaret etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, İstanbul Ticaret Üniversitesini ziyaret etti.



Berger, ziyaret kapsamında İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin katılımıyla düzenlenen "Erasmus+ ve AB Türkiye İlişkilerindeki Son Gelişmeler" başlıklı programda bir konuşma yaptı.



Basına kapalı programda, Rektör Prof. Dr. Nazım Ekren de yer aldı.

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