Son Dakika Haberleri: AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Öğrencilerle Buluştu

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Öğrencilerle Buluştu

1 saat önce

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, İstanbul Ticaret Üniversitesini ziyaret etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Öğrencilerle Buluştu, System.String[]
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, İstanbul Ticaret Üniversitesini ziyaret etti.

Berger, ziyaret kapsamında İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin katılımıyla düzenlenen "Erasmus+ ve AB Türkiye İlişkilerindeki Son Gelişmeler" başlıklı programda bir konuşma yaptı.

Basına kapalı programda, Rektör Prof. Dr. Nazım Ekren de yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:45 Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Avrupa Birliği, Güncel
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