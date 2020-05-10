AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, YASED United'ın konuğu oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, YASED United'ın konuğu oldu - Son Dakika Ekonomi

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, YASED United'ın konuğu oldu

6 saat önce

Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) üye ve paydaşlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede düzenli bilgi ve deneyim paylaşımı için başlattığı online etkinlik serisi YASED United'ın konuğu Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger oldu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, YASED United'ın konuğu oldu, System.String[]

Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) üye ve paydaşlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede düzenli bilgi ve deneyim paylaşımı için başlattığı online etkinlik serisi YASED United'ın konuğu Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger oldu.

YASED'den yapılan açıklamaya göre, YASED Başkanı Ayşem Sargın ve YASED Başkan Yardımcısı Hüseyin Gelis'in de katıldığı web seminerinde, Avrupa Birliği'nin Kovid-19'la mücadelede attığı adımlar ve pandemi sürecinin Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilere muhtemel etkileri konuşuldu.

Pandemiye karşı 3,4 trilyon avro harekete geçirildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Kovid-19 pandemisi, insanların hayatlarını ve küresel ekonomiyi ciddi bir şekilde altüst etti. Dünyanın başlıca ekonomik merkezleri olan ABD, Çin, Avrupa Birliği ve çevrelerindeki tedarik zincirleri şiddetle etkilenmiş durumda. Bu durumun, söz konusu ülkelerin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ticaret ve yatırım ortakları için sonuçları oldu. YASED üyeleri gibi çok uluslu şirketler, net bir şekilde bu küresel değer zincirlerinin mimarı. Yeniden yapılandırma çabaları da onlar aracılığıyla gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Şirketlerin bakış açısıyla değerlendirildiğinde, uyarlama yeteneği, esneklik ve dijitalleşmenin karantina sürecinde son derece önemli değerler olarak ortaya çıktığını belirten Berger, güçlü bir sağlık altyapısı ve sosyoekonomik güvenlik programlarıyla beraber bu değerler için imkan sağlayan ülkelerin, krizden ilk çıkacak ülkeler olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği'nin ortaya koyduğu tedbirlerin, sağlık sistemini desteklemeye ve pandeminin sosyoekonomik etkilerine karşı koymaya odaklandığını değinen Berger, "Bunun için şimdiye kadar yaklaşık 3,4 trilyon avro harekete geçirildi. Diğer yandan, Avrupa Birliği'nin uygulamaya koyduğu tedbirler, sürdürülebilir ekonomik büyüme için daha yeşil ve dijital bir topluma geçişi önceliklendiriyor." açıklamasını yaptı.

"AB ve Türkiye, ekonomik ortaklığı sürdürüyor"

Christian Berger, küresel anlamda, krize en etkili çözümün ancak güçlü iş birliği, eşgüdümlü politika tedbirleri ve dayanışmayla sağlanabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği ve Türkiye, ticaret ve yatırımlar açısından önemli ekonomik ortaklar olmayı sürdürüyor. Ekonomilerimiz son derece birbirine bağlı durumda ve bu meşakkatli sürecin üstesinden ancak birlikte gelebiliriz. Örnek vermesi açısından, Avrupa Birliği; Dünya Sağlık Örgütü ve diğer küresel ortaklarla beraber, koronavirüse karşı teşhis, tedavi ve aşıların ortak geliştirilmesi ve dünya çapında uygulanmasını sağlamaya yönelik başlangıç aşamasında 7,5 milyar avroluk fon oluşturmak için 4 Mayıs tarihinde bir bağış konferansı düzenledi. Türkiye de bu konferansa katıldı ve dayanışma sergileyerek bu amaca yönelik kararlılığını ortaya koydu."

"Son 5 yılda mevcut yatırımcıların payı daha yüksek"

YASED Başkanı Ayşem Sargın, Gümrük Birliği modernizasyonu görüşmelerinin bir an önce başlatılması ve bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini belirterek, mal alışverişine ek olarak, hizmetler, kamu ihaleleri, fikri mülkiyet ve tarımın da dahil edilmesinin önemini vurguladı.

Salgın nedeniyle küresel ortamdaki belirsizlikler göz önüne alındığında mevcut yatırımcıların korunmasının bugün daha da fazla önem kazandığına değinen Sargın, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız, son beş yıldaki yeni yatırımlarda mevcut yatırımcıların payının yeni girişlere göre daha yüksek olduğunu gösteriyor. Türkiye'de uluslararası standartlarda rekabetçi bir yatırım ortamı yaratmak için kamu ile yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu bağlamda, Türkiye'deki yatırım ortamının iyileştirilmesinde önemli bir adım olduğunu düşündüğümüz Yatırım Çerçevesi Mevzuatı gibi önemli çalışmalarda inisiyatif aldık. Bununla birlikte, Türkiye'nin uzun vadeli küresel rekabetçilik ve sürdürülebilir büyüme için ihtiyaç duyduğu yatırımları çekmesine yardımcı olan mekanizmaları tanımlamak için Türkiye için bir yatırım stratejisi oluşturmak üzere katkı sağlıyoruz."

YASED Başkan Yardımcısı Hüseyin Gelis de daha önce hiçbir krizden bu kadar etkilenilmediğini belirterek, "Bunun sebeplerinden biri de teknoloji sayesinde oluşan bilgi akışı yoğunluğu ve hızı. Bilgi akışındaki yoğunluk, krizin insanlar tarafından daha çabuk algılanmasını sağladı." ifadelerini kullandı.

Gelis, Türk iş dünyasının genel anlamda Kovid-19 kriz sürecinin yönetilmesinden ve ciddiye alınmasından memnun olduğunu ifade ederek, bunun Türkiye için fırsatlar yaratabileceğini belirtti.

Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 02:50 Kaynak: AA


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