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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger Amasya'da
6 saat önce
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, bir dizi ziyaret ve temaslar gerçekleştirmek üzere Amasya'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:37 Kaynak: İHA
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, bir dizi ziyaret ve temaslar gerçekleştirmek üzere Amasya'ya geldi.
Valilik Konukevinde Büyükelçi Christian Berger ile bir araya gelen Amasya Valisi Dr. Osman Varol, şehirde uygulanan AB destekli projelere ilişkin karşılıklı değerlendirme ve görüş alışverişinde bulundu.
Büyükelçi Christian Berger ile eşi Marilena Georgiadou-Berger, misafirperverlikleri dolayısıyla Vali Varol ile eşi Funda Varol'a teşekkür ettiler. - AMASYA
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