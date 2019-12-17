AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger Açıklaması - Son Dakika
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger Açıklaması

7 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine yönelik "Aramızdaki ilişkiler kuvvetli ilişkilerdir.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger Açıklaması, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine yönelik "Aramızdaki ilişkiler kuvvetli ilişkilerdir. Evet bu ilişkilerde birtakım zorluklar da yok değil. Fakat bu zorlukların açılması için birlikte çalışıyoruz." dedi.

Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için beraberinde çok sayıda AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle Konya'da bulunan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçisi Christian Berger, Türkiye ve AB ilişkilerini değerlendirdi.

İki taraf açısından da ilişkileri karmaşık olarak değerlendiren Berger, pek çok alanda iş birliğinin olduğunu, birlikte çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Aradaki ilişkinin kuvvetli olduğunu belirten Berger, şunları kaydetti:

"Evet bu ilişkilerde birtakım zorluklar da yok değil. Fakat bu zorlukların açılması için birlikte çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere bu geride bıraktığımız haftalar içerisinde Avrupa Birliği'nde yeni komisyon da göreve başladı. Bu da komisyon başkanının, konsey başkanının ve yüksek temsilcinin ve parlamento başkanının da değiştiği anlamına geliyor. Hatta bu kapsamda komisyon başkanı Sayın Cumhurbaşkanını Erdoğan'ı arayarak, 'Birlikte neler yapabiliriz, ilişkilerimizin üzerine nasıl eğilebiliriz.' şeklinde bir mesaj iletti. Geçtiğimiz hafta içinde de göçten sorumlu üyesi ve başkan yardımcısı bir ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi."

Vizesiz serbest dolaşım konusu

Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerinde vizesiz giriş serbestisiyle ilgili de AB tarafının taleplerin tamamlanması konusunda Türk Hükümeti'nin bir irade ortaya koyduğunu ifade etti.

Berger, "Vize serbestisi konusuna gelecek olursak da burada birtakım ölçütler vardı. Bu ölçütlerin karşılanmasını beklediğimizi ifade etmiştik. Bunların çok büyük bir kısmı da Türkiye tarafından da karşılandı. Belki henüz hala karşılanmayı bekleyen beş altı husus daha kaldı. Ama anladığımız kadarıyla Türk Hükümeti bu meselelerin de aşılması adına üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Avrupa Birliği, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:04 Kaynak: AA
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