AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut, Bursa'da tarihi yerleri gezdi - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Bursa'da tarihi yerleri ziyaret etti.

İlk olarak Gürsu ilçesindeki meyve ihracatçısı Alara Tarım AŞ'yi ziyaret eden Landrut, burada yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Bursa'nın tarihi yerlerini gezen Landrut, Tophane'deki tarihi saat kulesine, Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbelerine de gitti.

Ulu Cami, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni de gezen Landrut, Bursa'dan ve tarihi yapılardan çok etkilendiğini söyledi.

Osmanlı'nın ilk başkentlerinden birini görmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Landrut, şunları kaydetti:

"Alışverişlerin yapıldığı tarihi hanları da gezdik. Çok canlı ve modern bir şehir Bursa, aynı zamanda endüstrisi de çok gelişmiş. Yarın da sanayi tesislerini ziyaret edeceğim. Özellikle Hanlar Bölgesi'nde Türkiye ve Avrupa arasında geçmişte ticaretin yapıldığını gördük. Bu da gerçekten ilgimi çeken bir husustu. Avrupalı tüccarlar geçmişte buraya geliyormuş ve Doğu'dan gelen ürünleri, satın alıp Avrupa'ya götürüyorlarmış. Avrupa ve Türkiye arasındaki ilişkinin, ticaretin çok eskiye dayandığını görüyoruz."

Landrut ve beraberindeki heyet daha sonra Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı da (BTSO) ziyaret etti.

Yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Landrut, BTSO'daki AB Bilgi Merkezini de gezdi.

Büyükelçi Landrut'a, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç eşlik etti.