AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut Kayseri'de - Son Dakika

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut Kayseri'de

04.02.2021 12:36

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut Kayseri'de Büyükelçi Landrut: "Kayseri ekonomik açıdan oldukça önemli bir ticaret merkezi" Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, ekonomik ziyaretler için Kayseri'ye geldi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut Kayseri'de

Büyükelçi Landrut:

"Kayseri ekonomik açıdan oldukça önemli bir ticaret merkezi"

KAYSERİ - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, ekonomik ziyaretler için Kayseri'ye geldi. Yanında bulunan heyet ile birlikte ziyaretlerine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile görüşerek başlayan Büyükelçi Landrut, "Kayseri ekonomik açıdan oldukça önemli bir ticaret merkezi" dedi.

Büyükelçi ve heyetini Kayseri Valiliği önünde Vali Günaydın karşıladı. Büyükelçi Landrut, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Görüşmelerin AB ve Türkiye ekonomisi açısından faydalı olacağını söyleyen Vali Günaydın, "Avrupa Birliği Türk Delegasyonu Başkanı Sayın Büyükelçi'yi, hanımefendiyi ve heyetini misafir ediyoruz ilimizde. Umuyorum ki Kayseri'de bulundukları süre içerisinde ilimiz açısından güzel çalışmalara, görüşmelere imza atarlar. Bizler kendisi ile yaptığımız görüşmede, Kayseri'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini gördük. Özellikle kendi ifadesi Kayserimizin son 10-15 yılda göstermiş olduğu gelişmenin heyecan verici olduğunu söylemesi bizleri mutlu etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin girişimi ile yapılacak çalışmalar, bizler açısından son derece önemli. Özellikle Avrupa Birliği ile olan ekonomik ilişkilerimizin daha üst seviyelere çıkabilmesi için, bu görüşmelerin faydalı olacağını düşünüyorum. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum" dedi.

Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ise, ekonomik ilişkilerde Kayseri'nin çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kayseri'de olmak bizim için büyük bir gurur. Kayseri, ekonomik açıdan son derece önemli bir ticaret merkezi. Hem ithalat hem ihracat hem de üretim açısından önemli bir ekonomik merkezdir. Türkiye ile AB ekonomik ilişkileri açısından Kayseri'nin önemi çok net ve açıktır. Burada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İlişkileri ileride daha da nasıl ilerletebiliriz konusunda daha fazla öngörü ve anlayışa sahip olmak için burada bulunuyorum. Aynı zamanda sayın vali ile yaptığımız görüşmede tüm dünyanın şu anda mücadele ettiği pandemi sürecinde nasıl birlikte mücadele gösterebiliriz ve iş birliği yapabiliriz bunları da görüştük. Aynı zamanda da kültürel faaliyetler açısından ve Kapadokya gibi turizm faaliyetleri ve yerleri açısından da bir konuşma gerçekleştirdik. Ben de şu an keşfetmek için sabırsızlanıyorum bu güzel bölgeyi ve tekrar gelmek için de sabırsızlanıyorum."

Konuşmaların ardından valilikten ayrılan heyet, ekonomi ziyaretlerine gün içerisinde de devam edecek.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut Kayseri'de
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut Kayseri'de
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut Kayseri'de
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut Kayseri'de

Avrupa Birliği, Büyükelçi, Türkiye, Kayseri, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut Kayseri'de - Son Dakika


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