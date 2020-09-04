AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut görevine başladı - Son Dakika

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut görevine başladı
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak atanan Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut dün görevine başladı.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak atanan Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut dün görevine başladı.
Paris'ten Ankara'ya atanan Alman Dışişleri Bakanlığı mensubu Büyükelçi Meyer-Landrut, geçtiğimiz yıllarda Almanya'nın Fransa Büyükelçisi olarak görev yapmaktaydı. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu'nun yeni Başkanı sıfatıyla Ankara'daki ilk gününde Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türk halkına en içten selamlarını ilettiğini belirtti. - ANKARA
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