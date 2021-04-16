AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Mardin'de gençlerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Mardin'de gençlerle bir araya geldi Açıklaması

16.04.2021 14:37
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Mardin'de gençlerle bir araya geldi Açıklaması, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye'de gençlerin eğitimine yapılan yatırımları takdirle karşıladıklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye'de gençlerin eğitimine yapılan yatırımları takdirle karşıladıklarını söyledi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Mardin'e gelen Meyer-Landrut, Türkiye ve AB tarafından finanse edilen ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından yürütülen "TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi" kapsamında Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde doğal gaz iç tesisatçısı eğitimi gören öğrencilerle bir araya geldi.

Gençlerle sohbet eden Meyer-Landrut, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından DİKA'da düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Meyer-Landrut, Mardin'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kentte yaptıkları görüşmelerde eğitime değindiklerini aktaran Meyer-Landrut, bölgede özellikle mesleki eğitimin ne kadar önemli olduğunu bildiklerini söyledi.

Meyer-Landrut, şöyle devam etti:

"Gençlerin geleceğiniz olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla genç istihdamı çok önemli bir konu. Aynı zamanda Türkiye'de gençlerin eğitimine ne kadar çok yatırım yapıldığının da farkındayız. Bunu da takdirle karşılıyoruz. Gençlerin okuldan istihdama, iş hayatına yumuşak bir geçiş yapabilmeleri, bu geçişin olabildiğince kolaylaştırılması son derece önemli. Bunu sağlayacak en önemli unsurlardan biri de mesleki eğitimdir."

Mesleki eğitimde, eğitim kurumlarıyla iş hayatındaki temsilciler arasında iş birliğinin doğru şekilde sağlanmasının önemine dikkati çeken Meyer-Landrut, gençlerin hayata hazırlanabilmeleri için gerekli eğitimleri almalarının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Türkiye'ye bu alanda destek olmaya çalıştıklarını aktaran Meyer-Landrut, "Program kapsamında 2 bin 800'den fazla öğrenciye bölgede eğitim imkanı tanınması, böyle bir fırsatın verilmesi ve bizlerin de böyle güzel bir çabaya, girişime destek olmamız memnuniyet ve gurur veriyor." diye konuştu.

DİKA Genel Sekreteri Alanlı da proje kapsamında bütün kurumlarla iş birliği içerisinde çalıştıklarını anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Polat ise örgün eğitimin yanı sıra hayat boyu öğrenime de her zaman ve her yerde önem verildiğini belirterek, mesleki eğitimin birçok alanda yapıldığını ve bunların süreceğini dile getirdi.

Avrupa Birliği, Büyükelçi, Türkiye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Mardin'de gençlerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


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