AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, PIKTES kapsamındaki okulu ziyaret etti - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamındaki bir okula ziyarette bulundu.

Büyükelçi Meyer-Landrut, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde bulunan Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulunu ziyaret ederek Okul Müdürü Aydın Kaynarpunar'dan bilgi aldı.

Müzik, resim sınıflarını gezen Meyer-Landrut, PIKTES çerçevesinde Türkiye genelinde Suriyeli öğrenciler tarafından yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu resimlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler veren Meyer-Landrut, daha sonra öğretmenlerle okulun konferans salonunda bir araya gelerek yaptıkları çalışmalar dolasıyla teşekkür etti.

Kaynarpunar da 34 derslikli okulda 193 yabancı uyruklu, 421 Türk öğrencinin eğitim gördüğünü ve 2 de uyum sınıfları olduğunu söyledi.