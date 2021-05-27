AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut Göbeklitepe'yi ziyaret etti - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan, 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

Meyer-Landrut, kentteki temasları kapsamında, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Müzesi ve Organize Sanayi Bölgesi'ne ziyarette bulundu.

Daha sonra Göbeklitepe'ye geçen Meyer-Landrut, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, insanlığın beşiği olan Göbeklitepe'de bulunmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi.

Peygamberler şehrinde olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Meyer-Landrut, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'da tarihi mekanları ziyaretlerin dışında projeler ve programlar var, onlar için de burada bulunuyorum. Şanlıurfa büyük bir Suriyeli nüfusa ev sahipliği yapıyor. Bu kent için bir yük oluşturuyor. AB'nin programları ile bu Suriyeli nüfusun yarattığı yüke destek olduğunu belirtmekten memnuniyet duyuyorum.

Bugünkü görüşmelerimizin asıl odak noktasına bakacak olursak istihdam, istihdam fırsatları ve mesleki eğitim konularından oluşuyor. Hem Suriyeli hem de Şanlıurfalı vatandaşların iş sahibi olmaları ve geçimlerini sağlamalarına destek olmaya çalışıyoruz. Organize Sanayi Bölgesi ziyaretimizde bir tekstil firmasında Türk vatandaşlarının yanında çok sayıda Suriyelinin de istihdam edildiğini gördük. Şanlıurfa'da Suriyeli misafirleri ağırlamak için çok büyük bir çaba harcanıyor. Biz de bu çabalara katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Ama tabii ki asıl çabayı sarf eden Türk hükümeti, belediyeler ve Türk halkıdır."