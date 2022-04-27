AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Sultan Sazlığı'nı gezdi - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı ziyaret etti.

Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Kayseri'de AB fonlarıyla yürütülen doğa koruma faaliyetlerini yerinde gözlemlemek, habitatların korunmasına yönelik çalışmalar ve nesli tükenmekte olan türler hakkında bilgi almak amacıyla göçmen kuşların Türkiye'deki önemli uğrak alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı'na geldi.

İlk olarak Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi'nde kendileri için hazırlanan sunuma katılan Meyer-Landrut, burada Sultan Sazlığı Milli Parkı'nın anlatıldığı tanıtım filmini izledi. Daha sonra Kuş Müzesi'ni gezen ve anı defterini imzalayan Meyer-Landrut, ardından kuş gözlem kulesine giderek, yaralı halede bulunup tedavi edilen bir kızıl şahini doğaya bıraktı.

Meyer-Landrut, yürüyüş parkurunda kuş gözlemi yaptıktan sonra sazlıkta tekne turuna katılarak incelemelerde bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Meyer-Landrut, doğa koruma açısından önem taşıyan alanda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Biyoçeşitliliğin son derece önemli olduğunu vurgulayan Meyer-Landrut, şunları kaydetti:

"Burası hem biyoçeşitlilik açısından hem de kuşların göç rotası üzerinde bulunması açısından önem taşıyor çünkü Afrika'dan Avrupa'ya Avrupa'dan da Afrika'ya kuşlar göç ediyor. Biyoçeşitliliğin korunmasının çok önemli olduğunu biliyoruz çünkü şu an biyoçeşitililik açısından inanılmaz bir kayıp söz konusu. O sebepten dolayı bizlerin biyoçeşitliliği korumak ve daha da güçlendirmek için elimizden gelen her türlü çabayı göstermemiz gerekiyor. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi, iklim değişikliği. İklim değişikliğinin biyoçeşitlilik üzerinde yarattığı etkilerle mücadele edilmeli. Bir de insan faaliyetinin biyoçeşitlilik üzerinde yarattığı etkilerle mücadele edilmeli. O çerçevede burada yürütülen çalışmalar büyük bir önem taşıyor ve biz Avrupa Birliği olarak iki programla bu sürece katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz."