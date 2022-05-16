AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ MEYER- LANDRUT HATAY'DA - Son Dakika
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AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ MEYER- LANDRUT HATAY'DA

16.05.2022 19:47

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Hatay ziyareti kapsamında Vali Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Hatay ziyareti kapsamında Vali Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti. Vali Doğan, ziyarette Meyer-Landrut ve beraberindekilerle bir süre sohbet etti. Büyükelçi Meyer-Landrut, Suriye'deki savaş mağduru insanlara insani yardım ve Cilvegözü sınır kapısı açısından Hatay'ın önemli bir şehir olduğunu söyledi. Ziyarette, AB heyetine Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçisi Devrim Öztürk de eşlik etti. Büyükelçi Meyer-Landrut, daha sonra Reyhanlı ilçesinde Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Ofisi (ECHO) ile Relief International iş birliğiyle açılan Ulusal Proje Protez Derneğini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında dernek yöneticilerinden bilgi aldı.

'YARDIM TIR'LARI MİLYONLARCA İHTİYAÇ SAHİBİNE ULAŞTI'

Reyhanlı ilçesinde bulunan Birleşmiş Milletler Yardım Yükleme Merkezi hakkında bilgi veren BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Türkiye Ülke Direktörü Sanjana Quazi, 'Geçtiğimiz yıl her ay, Türkiye'den Kuzeybatı Suriye'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 800 TIR, çocuklar, kadınlar ve en hassas durumdakiler de dahil olmak üzere milyonlarca ihtiyaç sahibi kişiye ulaştı' dedi.

AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ MEYER- LANDRUT HATAY'DA
AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ MEYER- LANDRUT HATAY'DA
AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ MEYER- LANDRUT HATAY'DA
AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ MEYER- LANDRUT HATAY'DA
AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ MEYER- LANDRUT HATAY'DA
AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ MEYER- LANDRUT HATAY'DA

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AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ MEYER- LANDRUT HATAY'DA AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ MEYER- LANDRUT HATAY'DA AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut, Vali Doğan'ı ziyaret etti AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut, Vali Doğan'ı ziyaret etti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ MEYER- LANDRUT HATAY'DA - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ MEYER- LANDRUT HATAY'DA - Son Dakika
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