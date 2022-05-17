AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ MEYER- LANDRUT GAZİANTEP'TE - Son Dakika
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AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ MEYER- LANDRUT GAZİANTEP'TE

17.05.2022 15:56

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Gaziantep'teGastronomi Akademisi'ne bağlı 'VOC-Test Merkezi'nin açılışına katıldı.

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Gaziantep'teGastronomi Akademisi'ne bağlı 'VOC-Test Merkezi'nin açılışına katıldı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Gaziantep'te bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.Geliş amacının gastronomi olduğunu anlatan Landurt, "Bu seferki geliş amacımız elbette Gaziantep'le ismi anılan gastronomi konusu. Bu akademi bilindiği üzere mesleki eğitim vermek üzere kurulmuş bir akademi. Bunun akabinde de sertifikasyondan sorumlu bir akademi. Sertifikasyon burada kursa katılanların sahip oldukları becerilerin kanıtlanması anlamına geliyor. Burada kursa katılanlar gerek Türkiye'de gerekse de Avrupa'da istedikleri yerlerde iş bulabilecekler. Genç insanlar için bunun oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Mesleki eğitim özellikle gençleri için büyük bir önem taşıyor. Bu akademide gerçekten olağanüstü bir profesyonellik gördük. Yüksek bir kaliteye şahit olduk. Şimdi ise bu törenin ardından dört gözle yemekleri tatmayı bekliyorum. Gerçekten de bugüne kadar ki katıldığım en lezzetli açılış töreni olacak. Bu itibarla da hem Gaziantep Ticaret Odasını hem belediyemizi hem de bakanlıkları tebrik etmek istiyorum. Gerçekten de muazzam bir projeye imza atılmış" dedi.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ise, Gaziantep Gastronomi Akademisinin kuruluş felsefesinin barış ve dayanışma olduğunu ifade etti.

AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ MEYER- LANDRUT GAZİANTEP'TE
AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ MEYER- LANDRUT GAZİANTEP'TE
AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ MEYER- LANDRUT GAZİANTEP'TE
AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ MEYER- LANDRUT GAZİANTEP'TE

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ MEYER- LANDRUT GAZİANTEP'TE - Son Dakika


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