AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut Adana'da - Son Dakika

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut Adana'da

21.04.2021 13:33
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut Adana'da, System.String[]

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer- Landrut bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Adaya'ya geldi.

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer- Landrut bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Adaya'ya geldi. Landrut, AB programları arasında yer alan, mültecilerin eğitimini desteklemeye yönelik projeler kapsamında Adana'da 39, Türkiye genelinde ise 400 okul inşa ettiklerini açıkladı.

Sabah saatlerinde ilk olarak Adana Valiliği'ne giden AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer- Landrut ve beraberindeki heyet, burada Vali Süleyman Elban ile kısa bir görüşme yaptı. Ardından kent turuna çıkan Büyükelçi Nikolaus Meyer- Landrut, Adana Müzesi'ni ziyaret etti. Müzede incelemelerde bulunmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Landrut, kentteki programının 2 gün süreceğini bildirdi.

'ADANA'DA 39 OKUL İNŞA ETTİK'AB programları çerçevesinde kentte mültecilerin eğitimini desteklemeye yönelik projeler yürütüldüğünü kaydeden Landrut, şunları söyledi: "Bu çerçevede prefabrik okulları, meslek okullarını ziyaret edeceğim. Aynı zamanda, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) ekibi ile de bir toplantı yapacağız. Bu çerçevede mülteci krizine yönelik destek programı dahilinde eğitim kısmına büyük bir destek sunuyoruz. Eğitim kısmında da iki ayrı kısım söz konusu. Bunlardan birincisi okulların inşa edilmesi ve var olan okulların yenilenmesi projesi. Bu kapsamda Adana'da 39 tane okul inşa ettik. Tüm Türkiye'de 400 tane okul inşa ettik. Projenin ikinci ayağında da PIKTES üzerinden öğretmenlerimize destek oluyoruz. Onlara eğitim veriyoruz. Bu vesileyle Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin ev sahibi ülkenin çocuklarıyla aynı bilgi düzeyinde eğitim almalarını sağlamaya çalışıyoruz. PIKTES ekibi ile yapacağım toplantıda bu projeyi önümüzdeki seneye uzatmaya karar verdiğimizin müjdesini de vereceğim. Halihazırda devam eden salgın döneminde eğitim daha önemli bir hal aldı. PIKTES ekibinin de gösterdiği gayret son derece olağanüstü. Biz de onlara projeyi uzatmak vesilesiyle daha fazla destek sunuyor olacağız."

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer- Landrut daha sonra kentte tarihi Yağ Cami ve Taş Köprü'yü de gezdi.


AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut Adana'da
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut Adana'da
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut Adana'da
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut Adana'da
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut Adana'da
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut Adana'da
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut Adana'da
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut Adana'da
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut Adana'da
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut Adana'da

Avrupa Birliği, Büyükelçi, Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut Adana'da - Son Dakika


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