AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ NİKOLAUS MEYER LANDRUT ADANA'DA - Son Dakika

AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ NİKOLAUS MEYER LANDRUT ADANA'DA

21.04.2021 21:56

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, Adana programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı da makamında ziyaret etti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, Adana programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı da makamında ziyaret etti. Adana'nın Suriyeli göçmen bakımından en çok etkilenen iller arasında olduğunu belirten Meyer Landrut, görüşmede Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında yaptıkları çalışmalardan bahsetti. PIKTES projesini gelecek seneye uzatmaya karar verdiklerini dile getiren Meyer-Landrut, AB devlet başkanları bu bölgede Suriyeli göçmen krizinden en çok etkilenen Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e finansal desteği sürdürmeye karar verdi. Önümüzdeki haftalarda komisyonun bu desteği nasıl sürdürmeye karar verdiklerini konseye iletmelerini bekliyoruz. Bu süre zarfında bizler de halihazırda yürüttüğümüz programlarda neleri iyi yaptık, neleri daha geliştirebilirdik, ne gibi ihtiyaç ve talepler çıktı bunu değerlendiriyoruz ve aynı zamanda mevcut yeni tip koronavirüs salgınının projelerimiz üzerindeki etkilerini değerlendiriyoruz. Bunları değerlendirerek gelecekte yapacağımız iş birliklerini daha iyi şekilde yürütmeyi hedefliyoruz. Bu bakımdan sizlerin değerlendirmeleri bizler için çok önemli diye konuştu.

KARALAR ADANA'DA 400 BİNE YAKIN GÖÇMEN VAR

Adana'da 400 bine göçmen olduğunu aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ise şöyle konuştu

Onlara yönelik hem altyapı hem üstyapı noktasında pandemi döneminde dahil ek maliyetle işler yaptık. Şu anda Adana'nın nüfusu yüzde 22 daha fazla. Belediye olarak bunların hepsine hizmet veriyoruz ama nüfus yüzde 22 daha fazlaysa her şeyde yüzde 22 fazla maliyet ve iş yükü oluyor. Bu hizmetlerin daha rahat yapılabilmesi için diyalog ve temas devam edecek. Umarım ve bekliyorum ki bu hibe ve uzun vadeli krediler devam eder.

AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ NİKOLAUS MEYER LANDRUT ADANA'DA
AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ NİKOLAUS MEYER LANDRUT ADANA'DA
AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ NİKOLAUS MEYER LANDRUT ADANA'DA
AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ NİKOLAUS MEYER LANDRUT ADANA'DA

Avrupa Birliği, Büyükelçi, Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ NİKOLAUS MEYER LANDRUT ADANA'DA - Son Dakika


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