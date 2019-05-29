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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Chiristian Berger Açıklaması

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Chiristian Berger, "Türkiye ile AB'nin yakın pozisyonunu korumak isteriz" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Chiristian Berger Açıklaması, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Chiristian Berger, "Türkiye ile AB'nin yakın pozisyonunu korumak isteriz" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, AK Parti'yi ziyaret etti. Ziyaret sonrasında basın mensuplarına konuşan Berger, "Sürekli gerçekleştirmekte olduğumuz istişare görüşmelerimizden birkaçını daha gerçekleştirdik. Siyasi partilerle birlikte. Avrupa Birliği ve Türkiye'nin içişlerinden, dışişlerine kadar birlikte hareket ettikleri çeşitli alanlarda görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

"Türkiye'nin yakın pozisyonunu korumak isteriz"

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin basın toplantısına atıfta bulunan Berger, "Bildiğiniz gibi geçen hafta sonu Pazar günü, Avrupa Parlamentosu seçimleri tamamlandı. Bunun ardından Avrupa komisyonu aday ülkelere ilişkin yıllık raporunu açıkladı. Türkiye de bu aday ülkeler arasında yer alıyor. Bugün öğleden sonra Mogherini'nin yapmış olduğu basın toplantısında dile getirdiği hususu tekrarlamak isterim; 'Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yakın olan bir ülke pozisyonunu korumasını istemişti, bunun Türkiye'nin menfaatlerine olduğu görüşündeyiz. Güçlü bir aday ülke olarak Türkiye'yi görmek istiyoruz. Hem stratejik ve hem ekonomik anlamda önemli olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:35 Kaynak: İHA
Avrupa, AK Parti, Avrupa Birliği, Türkiye, Politika
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