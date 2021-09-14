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AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI LANDRUT BİZ DE TÜRKİYE GİBİ YASA DIŞI GÖÇÜN ENGELLENMESİNİ İSTİYORUZ - Son Dakika

AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI LANDRUT BİZ DE TÜRKİYE GİBİ YASA DIŞI GÖÇÜN ENGELLENMESİNİ İSTİYORUZ

14.09.2021 11:28
AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI LANDRUT BİZ DE TÜRKİYE GİBİ YASA DIŞI GÖÇÜN ENGELLENMESİNİ İSTİYORUZ, System.String[]

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, çeşitli ziyaretler ve sınır bölgesinde inceleme yapmak üzere Van'a geldi.

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, çeşitli ziyaretler ve sınır bölgesinde inceleme yapmak üzere Van'a geldi. Landrut, Biz de Türkiye gibi yasa dışı göçün engellenmesini istiyoruz. Bunun yanı sıra göç yönetimi kapasitesinin artırılması ve güçlendirilmesini, insan kapakçığının, uyuşturucu ve silah kaçakçılığının engellenmesini istiyoruz dedi.

Van'daki sınır hattında incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, incelemelerinin ardından Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Landrut, Afganistan'da yaşanan olayları ve özellikle yönetimin Taliban'a geçmesiyle göç ve güvenlik alanındaki durumu yakinen izlediklerini belirterek, şöyle konuştu

Bu zorluklar Türkiye'nin, bölgenin, Avrupa'nın ve dünyanın karşı karşıya olduğu ortak zorluklardır. Bugün Cenevre'de Birleşmiş Milletler himayesinde önemli bir konferans gerçekleştiriliyor. Bu konferansın amacı Afganistan'da artan insani yardım ihtiyacı için fon geliştirmek. Bu çerçevede Avrupa komisyonu da Afganistan içinde, Afgan halkına yönelik insani yardımlarını arttıracağı yönünde bir açıklamada bulundu. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu, insani yardımı dört katını çıkaracak ve yıl sonu itibariyle 200 milyon Euro'yu aşıyor olacak. Bu miktar ayrıca üye devletlerin münferit olarak yaptığı taahhütlerle de desteklenecek. İkinci hedefimiz Türk yetkilileriyle paylaştığımız ortak bir hedef, oda Afganistan'ın komşu ülkelerine destek olarak Afgan mültecilerine koruma sağlanması, onların güvenli bir ortama alınması konusunda komşu ülkelere yardımcı olmak. Türkiye ve Avrupa Birliği uzun yıllardır göç ve sınır yönetimi alanında ortaklar. Özellikle de bu dönemde doğu sınırında bu konunun daha da önem kazandığını görüyoruz. Zaten ben de burada bu sebeple bir ziyarette bulunuyorum. Biz de Türkiye gibi yasa dışı göçün engellenmesini istiyoruz. Bunun yanı sıra göç yönetimi kapasitesinin artırılması ve güçlendirilmesini, insan kapakçığının, uyuşturucu ve silah kaçakçılığının engellenmesini istiyoruz.

'DAHA FAZLA İŞ BİRLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ'

Sınır güvenliği ve göç konularında daha fazla iş birliği yapmak istediklerini söyleyen, Landrut, Geçtiğimiz yıllarda Avrupa Birliği Türkiye'ye uluslararası koruma standartları doğrultusunda sınır güvenliği çalışmalarının yürütülmesi için 350 milyon Euro'ya aşkın bir destek sağladı. Bu çerçevede bizim bu iş birliğimizi ve desteğimizi sürdürmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ben tekrar bu fırsata sahip olduğumuz için Sayın Valiye ve Türk yetkililerine teşekkür ederim. Onların sayesinde kendi gözümle buradaki durumu görme imkanına sahip oldum. Ayrıca onların açıklamalarını dinledim. Bu sayede gelecekte Türkiye'ye yönelik desteklerimizi ve yardımlarımızı en etkin ve en iyi şekilde planlama imkanına sahip olacağız dedi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ise Türkiye Cumhuriyeti olarak birinci hedefimiz her insanın kendi ülkesinde barış ve güvenlik içerisinde hayatını sürdürebilmesini sağlamak. Kendi ülkesinde sorun yaşayanların, kendi ülkelerinde çözümü konusunda hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın el ele verip o sorunu gidermesi gerektiğine inanıyorum. Hatta yerinden edilmiş insanların kendi memleketlerine dönüşü konusunda da iş birliği yapmamız gerektiğini değerlendiriyorum. Daha çok iş birliği yapmamız gerektiğine inanıyorum diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI LANDRUT BİZ DE TÜRKİYE GİBİ YASA DIŞI GÖÇÜN ENGELLENMESİNİ İSTİYORUZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI LANDRUT BİZ DE TÜRKİYE GİBİ YASA DIŞI GÖÇÜN ENGELLENMESİNİ İSTİYORUZ - Son Dakika
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