AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, gençlerle iklimi konuştu - Son Dakika
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, gençlerle iklimi konuştu

31.03.2022 18:04

- AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, gençlerle iklimi konuştu AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Ekonomi ve İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde gençlerle iklim hakkında konuştu.

- AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, gençlerle iklimi konuştu

ANKARA - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Ekonomi ve İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde gençlerle iklim hakkında konuştu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, ATO Congresium'da düzenlenen Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nin ikinci gününde Kampüs Meydan alanında "AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Gençlerle İklim Konuşuyor" etkinliğine katıldı. Burada gençlere hitap eden ve gençlerin iklim konuları ile ilgili sorularını yanıtlayan Landrut, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

Landrut, Türkiye'nin ulusal anlamda birtakım hedefler tespit ettiğini, bunlardan bir tanesinin 2053 yılı itibariyle sıfır iklim durumuna gelebilmek için gerekli tedbirleri alması gerektiğini, AB olarak bu tedbirleri kendi içlerinde almaya başladıklarını belirtti. Landrut, bu tedbirlerin pek çok alana yayıldığını, Türkiye'nin gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra hedeflenen tedbirleri uygulamaya geçmesi gerektiğini hatırlattı.

Büyükelçi Landrut, AB'nin atıklar konusunda bir strateji geliştirdiğini, atık trafiğinin azaltılması yönünde birtakım adımların nasıl atılabileceği üzerine çalıştığını açıkladı. Landrut, bunları yapabilmek için ilgili ülkelerle yakın bir iş birliği içerisinde girmeleri gerektiğini söyledi. Büyükelçi Landrut, kullanılmış olan ürünlerin atık hale gelmesinin nasıl azaltılabileceğiyle alakalı AB Komisyonu'nun bir strateji belirlediğini de sözlerine ekledi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, gençlerle iklimi konuştu
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, gençlerle iklimi konuştu
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, gençlerle iklimi konuştu

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Avrupa Birliği, Büyükelçi, Ekonomi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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