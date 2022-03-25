AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landurt: Rusya'ya baskılarımızı sürdüreceğiz - Son Dakika
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landurt: Rusya'ya baskılarımızı sürdüreceğiz

25.03.2022 15:32
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landurt: Rusya'ya baskılarımızı sürdüreceğiz

AVRRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, Avrupa'nın bugüne kadar Rusya'ya görülmemiş yaptırımlar uyguladığını belirterek, "Avrupa olarak Ukrayna'ya olan desteğimiz devam edecek ve aynı şekilde Rusya'ya da bu saldırılarına son vermesi için...

AVRRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, Avrupa'nın bugüne kadar Rusya'ya görülmemiş yaptırımlar uyguladığını belirterek, "Avrupa olarak Ukrayna'ya olan desteğimiz devam edecek ve aynı şekilde Rusya'ya da bu saldırılarına son vermesi için baskılarımızı sürdüreceğiz" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kahramanmaraş Altınşehir'deki Gemoloji Laboratuarı ve Ayarevi'nin açılışına katıldı. Açılışın ardından Bakan Varank ile kuyumcu atölyelerini gezen Landrut, gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın herhangi bir gerekçe göstermeden Ukrayna'yı işgal ettiğini ifade eden Nikolaus Meyer Landrut, Rusya'nın çok ciddi acı ve yıkıma neden olduğunu söyledi. Landrrut, "Ukrayna'yı bizler desteklemeye deva ediyoruz, Rusya'yı kınamayı, Rusya'nın saldırısını kınamaya deva ediyoruz ve Rusya'ya yönelik bir takım tedbirler de almaya devam edeceğiz. Bu süreçte birlikte hareket etmemiz de son derece önemli. Bu hafta da önemli bir NATO zirvesi gerçekleştirildi ve bu NATO zirvesinin sonrasında da NATO'nun, Batı İttifakı'nın bu konuyla alakalı olarak kararlılığı ve birlikteliği ortaya konulmuş, dile getirilmiş oldu" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK ÇABALARI SON DERECE ÖNEMLİ'Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan sonra Türkiye'nin tutumunu da değerlendiren Landrut, "Türkiye'nin diplomatik çabalarının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz ve bu diplomatik çözüm bulunmasına yönelik atılan ya da atılacak her türlü adıma destek olunması gerektiğini düşünüyoruz. Ukrayna'nın egemenliği ve bütünlüğü dikkate alınarak atılması gereken adımlar bunlar. Bu tür girişimler ve adımlardan da memnuniyet duyuyoruz" dedi.'BASKILARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, Avrupa'nın bundan sonraki süreçte neler yapacağı sorusu üzerine ise şunları söyledi:

"Avrupa, şimdiye kadar görülmemiş, benzeri görülmemiş yaptırımlar, önlemler uyguladı Rusya'ya karşı. Bunlar, orantılı ve gerekçelendirilmiş yaptırımlardı. Ukrayna'ya da destek oluyoruz ve bu desteklerin daha da artırılması yönünde karar da çıkmış durumda. Avrupa olarak Ukrayna'ya olan desteğimiz devam edecek ve aynı şekilde Rusya'ya da bu saldırılarına son vermesi için baskılarımızı sürdüreceğiz."


AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landurt: Rusya'ya baskılarımızı sürdüreceğiz
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landurt: Rusya'ya baskılarımızı sürdüreceğiz
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landurt: Rusya'ya baskılarımızı sürdüreceğiz
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landurt: Rusya'ya baskılarımızı sürdüreceğiz
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Büyükelçi, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landurt: Rusya'ya baskılarımızı sürdüreceğiz - Son Dakika


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