AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

31.03.2022 14:37
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, iklim değişikliğine dair değerlendirmelerde bulunarak, "Geçtiğimiz sonbahar döneminde Türkiye, Paris İklim Anlaşması'nı onadı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, iklim değişikliğine dair değerlendirmelerde bulunarak, "Geçtiğimiz sonbahar döneminde Türkiye, Paris İklim Anlaşması'nı onadı. Bu gerçekten oldukça memnuniyet verici bir gelişme oldu." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı", ATO Congresium'da ikinci gününde devam ediyor.

Zirveye katılan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da bir konuşma yaptı.

İklim değişikliğine dair değerlendirmelerde bulunan Meyer-Landrut, "Geçtiğimiz sonbahar döneminde Türkiye, Paris İklim Anlaşması'nı onadı. Bu gerçekten oldukça memnuniyet verici bir gelişme oldu." dedi.

Meyer-Landrut, bu anlaşmayla birlikte Türkiye'nin omuzlarına düşen görevin başlamış durumda olduğunu belirtti.

İklim değişikliğinin çok etkilediği gezegeni kurtarmak için ekstra çabalarla amaca ulaşabileceğini aktaran Meyer-Landrut, bu konuda bütün devletler, kurumlar, özel sektör, sıradan vatandaşlar ve gençlerin desteğine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Meyer-Landrut, devletlere iklim değişikliği konusunda baskı yapılması gerektiğini söyleyerek, "Yapmamız gereken şey bugüne kadarki alışkanlıklarımızı değiştirmek. Tüketim alışkanlıklarımızı, seyahat etme alışkanlıklarımızı, enerji kullanma alışkanlıklarımızı yani tüm bu ana kadarki alışkanlıkları bir tarafa bırakmamız gerekiyor." dedi.

AB'nin sıfır karbon emisyonu için 2050 yılını, Türkiye'nin de 2053 yılını tespit ettiğini hatırlatan Meyer-Landrut, "Bu hedefe ulaşabilmemiz için gerçekten her alandaki alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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İklim Değişikliği, Avrupa Birliği, Ekonomi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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