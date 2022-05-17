GAZİANTEP - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, VOC-Test Merkezi açılışına katıldı - Son Dakika
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GAZİANTEP - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, VOC-Test Merkezi açılışına katıldı

17.05.2022 15:10

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Gaziantep Gastronomi Akademisi'ne bağlı VOC-Test Merkezi'nin açılışına katıldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Gaziantep Gastronomi Akademisi'ne bağlı VOC-Test Merkezi'nin açılışına katıldı.

Meyer-Landrut, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gaziantep Ticaret Odası ve AB iş birliğinde sürdürülen "VOC-Test" Projesi kapsamında Gaziantep Gastronomi Akademisi'ne kurulan merkezin açılışındaki konuşmasında, AB olarak gastronomi alanına destek sağladıkları için mutluluk duyduğunu söyledi.

Mesleki eğitimdeki kalitenin artırılması ve sertifikalandırılmasının önemli olduğunu ifade eden Meyer-Landrut, şunları kaydetti:

"Özellikle genç insanların hayatlarında yollarını çizebilmeleri büyük bir önem taşıyor. Türkiye, Avrupa yeterlilik çerçevesinin bir parçası. Burada verilen sertifikalar, Avrupa Birliği genelinde geçerli niteliktedir. Ben şuna çok eminim, her şeyden önce Gaziantep denildiğinde akla ilk gelen şey gastronomi, bu anlamda bu akademi Gaziantep'in bir marka olarak ününün dünyanın dört bir yanına yayılmasına da çok büyük katkı sağlayacaktır."

Meyer-Landrut, akademinin açılmasında katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ise akademinin sofra kültürünü yaşatacağını dile getirdi.

Kentin gastronomi kültüründe kendi şehir adıyla anılan mutfağa sahip olduğunu ve bunun da dünyada sayılı olduğunu dile getiren Yıldırım, "Gaziantep Gastronomi Akademisi de Gaziantep ve dünya mutfağını bir araya getirerek, insanların arasındaki hoşgörünün gelişmesine katkı sunacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından Meyer-Landrut, akademide eğitim alan kursiyerlere sertifika verdi, akademide incelemede bulundu ve hazırlanan yöresel lezzetleri tattı.

GAZİANTEP - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, VOC-Test Merkezi açılışına katıldı
GAZİANTEP - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, VOC-Test Merkezi açılışına katıldı
GAZİANTEP - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, VOC-Test Merkezi açılışına katıldı
GAZİANTEP - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, VOC-Test Merkezi açılışına katıldı

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GAZİANTEP - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'tan Suriye açıklaması GAZİANTEP - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'tan Suriye açıklaması AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ MEYER- LANDRUT GAZİANTEP'TE AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ MEYER- LANDRUT GAZİANTEP'TE
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: GAZİANTEP - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, VOC-Test Merkezi açılışına katıldı - Son Dakika
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