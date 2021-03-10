AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, "AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu" etkinliğinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, "AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu" etkinliğinde konuştu Açıklaması

10.03.2021 18:17
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut,

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türk ve AB iş dünyası arasındaki entegrasyona dikkati çekerek, "Türkiye, Gümrük Birliği'nin bir parçası ve AB üye adayı olarak AB'nin daha sürdürülebilir yeşil ekonomisinin bir parçası olmalı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türk ve AB iş dünyası arasındaki entegrasyona dikkati çekerek, "Türkiye, Gümrük Birliği'nin bir parçası ve AB üye adayı olarak AB'nin daha sürdürülebilir yeşil ekonomisinin bir parçası olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Meyer-Landrut, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) koordinasyonunda "AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu" başlığıyla düzenlenen çevrim içi etkinlikte, mevcut koşullar ve salgın şartlarına rağmen böyle bir etkinlik düzenledikleri için organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Meyer-Landrut, 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığını hatırlatarak, kadınlara hem kamuda hem özel sektörde karar verme mekanizmalarında yer vermenin son derece önemli olduğunu söyledi.

"Kadınların iş gücüne katılması çok önemli." diyen Meyer-Landrut, bunun aksinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 50'sini kaybetmek anlamına geleceğini ifade etti.

Meyer-Landrut, gelecekte iklim değişikliğiyle mücadelede en ön saflarda kadınların koşacağını belirtti.

"Ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkiler anlamında büyük bir ağın parçasıyız"

Türkiye'deki iş dünyasının ve özel sektörün Yeşil Mutabakata büyük katkısı olduğunu vurgulayan Meyer-Landrut, "Bu durum beni gelecekle ilgili umutlandırıyor." dedi.

Meyer-Landrut, şöyle devam etti:

"AB Yeşil Mutabakatı önemli bir model oluşturuyor. Sadece AB'de değil, bütün dünyada hem döngüsel hem rekabetçi hem de karbon emisyonunun düşük olduğu bir ekonomi anlamına geliyor. Tek tek ülkeler ve hatta birlikler tek başlarına bununla başa çıkamazlar. Dolayısıyla hepimiz karmaşık bir ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkiler anlamında büyük bir ağın parçasıyız. Birbirimizle olan bu bağı iyi değerlendirmeliyiz."

"Yeşil Mutabakat bizim (AB'nin) en büyük stratejimiz"

Türkiye ile AB arasında çok eski bir geçmiş ve yakın ekonomik bağımlılıklar olduğunu söyleyen Meyer-Landrut, bu durumun her iki tarafı daha da bağlı hale getirdiğini vurguladı.

Meyer-Landrut, "AB Yeşil Mutabakatı sadece çevreyle ilgili değil. Yeşil Mutabakat bizim (AB'nin) en büyük stratejimiz." dedi. Meyer-Landrut, AB'nin dünyanın en büyük ticaret ortaklığı olduğuna ve 74 ülkeyle çalıştıklarına dikkati çekti.

Meyer-Landrut, şunları kaydetti:

"AB Ticaret Politikası ve AB Yeşil Mutabakatı dediğimizde hikayenin karbon kısmı çok önemli. Türkiye'deki paydaşların bu konuyu çok merak ettiğini ve nasıl çalıştığını öğrenmeye çabaladığını biliyorum. Ben de bu konuyla ilgili çok soru alıyorum. Bu tedbir netleştirilecek ancak mekanizmalar halihazırda uygulanan tedbirlere eklenecek. AB'nin buradaki amacı sera gazını ve emisyonları azaltmak."

Türkiye ve AB'nin daima önemli ekonomik ortaklar olduğunu belirten Meyer-Landrut, Türkiye'nin AB'nin en büyük 6. ticari ortağı, AB'nin ise Türkiye için önemli bir doğrudan yabancı yatırım kaynağı olduğunu dile getirdi.

Meyer-Landrut, "Türkiye ve AB iş dünyası ile özel sektörleri arasında yoğun bir iş birliği ve organizasyon söz konusu. Ekonomik entegrasyon dediğimizde birlikte yapılacak birçok iş var. Türkiye, Gümrük Birliği'nin bir parçası ve AB üye adayı olarak AB'nin daha sürdürülebilir yeşil ekonomisinin bir parçası olmalı." dedi.

Etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, EUROCHAMBRES Başkan Yardımcısı Christoph Leitl ve çok sayıda davetli katıldı.

Avrupa Birliği, Büyükelçi, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, 'AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu' etkinliğinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Nagihan Karadere'den Survivor Çağrı'nın kavgasına yorum: Yaptığı yanlış ama diskalifiye edilmemeli Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur         
19:15
Futbolcu ve spor sunucusu Liv Cooke, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi Futbolcu ve spor sunucusu Liv Cooke, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi         
18:34
Beşiktaş sezon başında, Benevento forması giyen Adolfo Gaich'le ilgilendi Beşiktaş sezon başında, Benevento forması giyen Adolfo Gaich'le ilgilendi         
18:18
İnşaat alanında ölü bulunan iki kardeşin soruşturmasında tutuklanan inşaat sahibinin ifadesi ortaya çıktı İnşaat alanında ölü bulunan iki kardeşin soruşturmasında tutuklanan inşaat sahibinin ifadesi ortaya çıktı         
17:34
İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı         
17:00
Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur         
15:35
Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı         
14:17
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı         
11:53
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 19:26:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, "AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu" etkinliğinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei