AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, AKUT'un 25. yılını kutladığı toplantıda konuştu Açıklaması - Son Dakika

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, AKUT'un 25. yılını kutladığı toplantıda konuştu Açıklaması

17.03.2021 14:37
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, AKUT'un 25. yılını kutladığı toplantıda konuştu Açıklaması, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin 25. yılını kutladığı toplantıda "Türkiye ile AB'nin özellikle sivil koruma alanında yapılandırılmış bir iş birliğine ihtiyacı var." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin 25. yılını kutladığı toplantıda "Türkiye ile AB'nin özellikle sivil koruma alanında yapılandırılmış bir iş birliğine ihtiyacı var." dedi.

AKUT'un ev sahipliğinde organize edilen toplantı çevrim içi olarak düzenlendi.

Meyer-Landrut, toplantıda yaptığı konuşmada, AKUT'un, afet ve felaketler söz konusu olduğunda insanların hayatını kurtarmak için destek veren önemli bir kurum olduğunu dile getirdi.

AKUT gibi toplumun bizzat içinden çıkmış kurumların önemli değerler olduğunu belirten Meyer-Landrut, Türkiye ile AB'nin afet yönetimi ve sivil koruma alanlarında uzun yıllardır iş birliği içinde olduğunu aktardı.

Meyer-Landrut, AB olarak son 20 yıl içinde Türkiye'ye, karşı karşıya kaldığı afetlerde, 1999 yılındaki Büyük Marmara Depremi ve 2011 yılındaki Van Depremi'nde daima destek olduklarını hatırlattı.

Bahsi geçen AB desteklerinin, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) vasıtasıyla müdahale paketi adı altında kullanıldığını kaydeden Meyer-Landrut, "Türkiye ile AB'nin özellikle sivil koruma alanında yapılandırılmış bir iş birliğine ihtiyacı var." diye konuştu.

Meyer-Landrut, AB'nin AFAD ile özellikle kapasite geliştirme alanında iş birliği içinde olduğunu belirterek, "Bunu iki taraflı bir iş birliği olarak görüyoruz. Birbirimizle iş birliği yaptıkça ve paylaştıkça birbirimizden öğreniyoruz. Biz Türkiye'nin katılımcı ülke olarak AB Sivil Koruma Mekanizmasında yer almasından da memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu alandaki tecrübesini ve deneyimini bildiklerini aktaran Meyer-Landrut, gerçekleştirdiği ziyarette de buna bir kez daha tanıklık ettiğini söyledi.

Meyer-Landrut, "Tüm bu sebeplerden dolayı Türkiye bu konuda son derece değerli bir ortak. Afetlere karşı iyi bir şekilde hazırlanmak ve doğru şekilde müdahale edebilmek konusunda da Türkiye'yi değerli bir ortak olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Karşılaştırmalı bir avantajın bulunduğundan söz eden Meyer-Landrut, AB Sivil Koruma Mekanizmasına katılan bütün ülkelerin afetler ve afet yönetimi konusunda farklı tecrübeleri bulunduğunu ve bu durumun bir dayanışma ve iş birliği mekanizması oluşturduğunu belirtti.

Meyer-Landrut, "Buradaki nihai hedefimiz afetler karşısında vatandaşlarımızı koruyacak uygulamaları paylaşabilmek." dedi.

AKUT'un AB Sivil Koruma Mekanizması havuzuna kayıtlı bir kuruluş olduğuna değinen Meyer-Landrut, bu sene sonbaharda Tekirdağ'da gerçekleştirilecek geniş kapsamlı deprem tatbikatında da AKUT'un alan ortağı olarak yer alacağını belirtti.

"Karşı karşıya olduğumuz tek risk İstanbul depremi değil"

Meyer-Landrut, bu tatbikata "AB Modül Tatbikatı" ismini verdiklerini ve tatbikatın AB'den ve Türkiye'den uzmanların da katılımıyla 3 gün süreceğini ifade etti.

Bu tatbikatta tecrübe paylaşımı imkanının olacağına değinen Meyer-Landrut, "Bu tatbikatın Türkiye'de düzenlenmesinden ve AKUT ile iş birliğimizden gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Meyer-Landrut, risklere karşı en kötü senaryoyu düşünerek hazırlanmak gerektiğini vurgulayarak, "Hazırlık yapmak risklerin azaltılması için son derece önemli. İstanbul'da ciddi bir deprem riski var ama karşı karşıya olduğumuz tek risk deprem değil. İklim değişikliğinden kaynaklanan başka risklerle de karşı karşıya bulunuyoruz." diye konuştu.

AKUT önemli bir başarı hikayesi

Meyer-Landrut, "AKUT'un 25. yılını tekrar tebrik ediyorum. AKUT son derece önemli bir başarı hikayesi ve aynı zamanda Türkiye ile AB arasındaki iş birliğine katkı sağlayan aktörlerinden biri." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği, Arama Kurtarma, Büyükelçi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, AKUT'un 25. yılını kutladığı toplantıda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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