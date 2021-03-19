AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Hatay'da ağaç dikim etkinliğine katıldı - Son Dakika

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Hatay'da ağaç dikim etkinliğine katıldı

19.03.2021 17:13
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Hatay'da ağaç dikim etkinliğine katıldı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağaç dikim etkinliğine katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağaç dikim etkinliğine katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Meyer-Landrut, program kapsamında, AB tarafından desteklenen Antakya Mobilya Güzelleştirme Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada Antakya Ticaret Odası Başkanı Hikmet Çinçin ile atölyeyi gezen Meyer-Landrut, çalışanlarla ve yetkililerle görüşerek bilgi aldı.

Ardından İskenderun'a geçen Meyer-Landrut, Oruç Reis İlkokulu'ndaki ağaç dikim etkinliğine katıldı.

"Eğitim, bütün çocuklar için geleceğin anahtarıdır"-

Etkinlikte konuşan Meyer-Landrut, Türk devleti ve yetkililerinin çok iyi bir eğitim çalışması yürütmesinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Yurt çapında 410, Hatay'da da 40'a yakın okulun inşasını desteklediklerine işaret eden Meyer-Landrut, "Eğitim, bütün çocuklar için geleceğin anahtarıdır." dedi.

Çevre ve iklim sorununa da değinen Meyer-Landrut, bunun zamanın en büyük sorunu olduğunu ve birlikte alınacak önlemlerle çözülebileceğini anlattı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan da 2011'de başlayan Suriye krizinin dünyanın en büyük krizlerinden biri olduğunu söyledi.

Suriye'de yeniden düzen tesis edildiğinde Suriyeli misafirlerin tekrar evlerine döneceğini anlatan Doğan, Türkiye'nin kendi bütçesinin yanı sıra hayırseverler ve AB fonlarından gelen desteklerle ciddi yatırımların yapıldığını kaydetti.

AB ülkelerine destekleri için de teşekkür eden Doğan, şöyle konuştu:

"Bunlar yeterli mi? Yetmez. Bizim bu yükümüzü Avrupa Birliği'nin biraz daha alması gerektiğini düşünüyorum. Nihayetinde sadece bu sorun Türkiye'nin sorunu değil. Bu sorundan en çok etkilenen, en çok yorulan ülke Türkiye. Bunu birlikte göğüslememiz, insanlık adına yapmamız lazım. Aksi takdirde göç ve mülteci sorunu hem bizi hem Avrupa'yı hem de dünyayı ciddi anlamda yoracaktır."

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür ise AB projeleriyle 2017'den bu yana 126 okul inşa ederek hizmete açtıklarını söyledi.

Etkinliğin düzenlendiği Oruç Reis İlkokulu'nun da bunlardan biri olduğunu dile getiren Gür, bu çatının altında hem Türk hem de Suriyeli çocukların yetişeceğini vurguladı.

Hatay'da 286 milyon lira yatırımla inşa edilen 22 okulda 15 bin 600 öğrencinin geleceğine katkı sunmak için çalıştıklarını belirten Gür, Avrupa Birliği destekleriyle sürdürülen 410 eğitim yuvasının 14'ünü daha tamamlama aşamasına geldiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından okulu gezen ve bahçesine ağaç diken Meyer-Landrut, bir süre öğrencilerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasına geçerek oda yetkileriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Son olarak Mustafa Kemal Üniversitesi'ne geçen Meyer-Landrut, burada Rektör Prof. Dr. Hasan Kaya ile görüştükten sonra senato üyeleri ve öğrencilerle bir araya geldi.

Avrupa Birliği, İskenderun, Türkiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Hatay'da ağaç dikim etkinliğine katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Turist taşıyan helikopter denize çakıldı: 3 ölü, 1 kayıp Fatih Karagümrük, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti İki günde üçüncü tepki! İmamoğlu bu kez Cuma namazı çıkışı protesto edildi Son Dakika! AB yetkilileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi zaruridir Doğal gaz patlaması facia yarattı! 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı
Dört büyük kulüp ile Bankalar Birliği ile 7+2 yıllık anlaşma imzaladı Dört büyük kulüp ile Bankalar Birliği ile 7+2 yıllık anlaşma imzaladı         
18:27
ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi         
18:10
Katie Price altıncı kez hamile kaldı Katie Price altıncı kez hamile kaldı         
17:49
Her şey yeni sevgilinin eski sevgiliye attığı mesajla başladı: İki kadını bu hale Taylan düşürdü Her şey yeni sevgilinin eski sevgiliye attığı mesajla başladı: İki kadını bu hale Taylan düşürdü         
17:25
En son kayalıklarda görülmüştü! Kayıp dövizcinin cansız bedeni dere yatağında bulundu En son kayalıklarda görülmüştü! Kayıp dövizcinin cansız bedeni dere yatağında bulundu         
17:19
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı         
15:55
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili açıklama: Bu ifade devlet başkanına yakışmadı         
14:02
Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi         
13:53
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor         
13:12
Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş         
12:54
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı         
12:30
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 18:41:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Hatay'da ağaç dikim etkinliğine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei