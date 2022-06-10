"AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut bugün İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan ile bir araya geldi. Büyükelçi Meyer-Landrut ve Sayın Erozan görüşmede AB Türkiye ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu."

Akşener: Bu Defa Çırak Çıkmayacağız. Kutuplaştırarak, Bizi Birbirimize Düşürüp Bu Sefer Çırak Çıkaramayacaklar

Kaynak: ANKA

Avrupa Birliği, İYİ Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erozan ile Görüştü - Son Dakika

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