AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erozan ile Görüştü - Son Dakika
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erozan ile Görüştü

10.06.2022 14:52
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erozan ile Görüştü

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan ile görüştü.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan ile görüştü.

AB Türkiye Delegasyonu'nun sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı:

"AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut bugün İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan ile bir araya geldi. Büyükelçi Meyer-Landrut ve Sayın Erozan görüşmede AB Türkiye ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu."

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Kaynak: ANKA

Avrupa Birliği, İYİ Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erozan ile Görüştü - Son Dakika

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