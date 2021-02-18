AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'tan Ahenk Kooperatifine ziyaret - Son Dakika

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'tan Ahenk Kooperatifine ziyaret

18.02.2021 18:36

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye'nin AB'ye üyelik süreciyle ilgili, öncelikle karşılıklı güvenin daha da geliştirmesiyle başka adımların inşa edilebileceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye'nin AB'ye üyelik süreciyle ilgili, öncelikle karşılıklı güvenin daha da geliştirmesiyle başka adımların inşa edilebileceğini söyledi.

Meyer-Landrut, kentteki programı kapsamında Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti. Basına kapalı görüşmenin ardından Meyer-Landrut, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e de ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Meyer-Landrut, Mersin'in tarım, ekonomi ve tarih alanlarındaki önemini öğrenip, keşfedecek olmanın kendileri için öneminden bahsetti.

Meyer-Landrut, Türkiye'nin ve Mersin'in çok sayıda sığınmacıyı ağırladığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Mersin Büyükşehir Belediyesinin, ülkenin farklı belediyelerinin ve Türk halkının nasıl büyük bir çabada bulunarak 4 milyon mülteciyi ağırladığını biliyoruz. Bu çerçevede şehriniz önemli sayıda mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bu ziyaretimizde mültecilere yönelik destek programlarımızın size bu yükü kaldırma konusunda destek olmak için yürüttüğümüz programların ne kadar etkili olduğunu da görmek için de bu ziyareti düzenledik.

Projelerimizi ve programlarımızı görüp ne derecede etkili olmuşlar ona da bakmak istiyoruz. Türkiye'nin her seviyede, özellikle mültecileri illerde ağırladığı için belediyeler seviyesinde yürüttüğü çalışmaların ne kadar etkileyici olduğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye, çok sayıda insanı ağırlıyor. Biz de programlarımızla sizlere nasıl destek olabiliriz onlara bakıyoruz. Ayrıca bizim mali olarak destek verdiğimiz programlar ne kadar etkili olmuş onunla ilgili gözlemlerde bulunuyoruz."

AB'ye üyelik süreci

Meyer-Landrut, Vahap Seçer'in, "Milletvekilliği döneminde kişisel olarak AB sürecini destekleyen bir politikacıydım. AB'yi sadece ortak bir pazar değil, birçok yönüyle ortaklaşabileceğimiz bir medeniyet projesi olarak görüyordum ancak bugün geldiğimiz nokta arzu ettiğim bir durum değil.

İlişkilerimizin tekrar başlamasını ve sürecin tekrar canlanmasını diliyorum." demesi üzerine, şunları kaydetti:

"AB ile Türkiye ilişkileri olması gereken noktada değil. Bunun da pek çok sebebi var. Umut ediyorum ki önümüzdeki haftalarda, aylarda, ilişkilerimizi daha da geliştirebiliriz, iş birliğimizi de en azından belli alanlarda daha güçlendirebiliriz. Bu çerçevede öncelikle karşılıklı güveni daha da geliştirirsek onun üzerine başka adımları inşa edebiliriz. İkinci konu olarak da size, belediyenize ve Türk toplumuna dünyanın en büyük mülteci nüfusunu burada ağırladıkları ve gösterdikleri çabalardan dolayı takdirlerimi iletiyorum."

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'tan Ahenk Kooperatifine ziyaret
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'tan Ahenk Kooperatifine ziyaret
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'tan Ahenk Kooperatifine ziyaret
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'tan Ahenk Kooperatifine ziyaret

Avrupa Birliği, Vahap Seçer, Büyükelçi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'tan Ahenk Kooperatifine ziyaret - Son Dakika


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