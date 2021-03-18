AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'tan, Esed rejimi ve destekçilerine eleştiri - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Beşşar Esed rejimi ve uluslararası destekçilerinin Suriye konusunda diplomatik ve siyasi bir çözüm bulunması için çaba sarf etmediğini söyledi.

Meyer-Landrut, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaşı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Suriye'deki krizin 10'uncu yılının geride bırakıldığını hatırlattı.

Bu büyük krizin sebebinin, Esed rejiminin halkına acımasızca uyguladığı baskı olduğunu vurgulayan Meyer-Landrut, şöyle konuştu:

"Hem Türkiye hem de AB bu çatışmaya diplomatik bir çözüm bulunmasına yönelik çabalar yürütüyor. Bu çabayla sorunun özünde yatan nedenin çözülmesini amaçlıyor. Eğer bu türden bir çözüm bulabilirsek o zaman ülkesinden kaçmak zorunda kalan kişiler, tekrar ülkelerine onurlu, güvenli ve gönüllü şekilde dönecek ortama kavuşabilirler. Maalesef ne rejim ne de rejimin uluslararası destekleyicileri diplomatik ve siyasi bir çözüm bulunması yönünde ciddi bir çabada bulunmuyor. Bu sebepten dolayı maalesef şu an mevcut durumun bir süre daha devam edeceğini düşünerek hareket etmemiz gerekiyor."

"Dünyadaki en büyük mülteci nüfusunu barındırıyorsunuz"

Meyer-Landrut, Türkiye ile AB arasındaki Suriyeli sığınmacı mutabakatının 5'inci yıl dönümü olduğunu anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mutabakat aynı zamanda hayat kurtarılmasını sağladı. Çok daha az sayıda insan Türkiye tarafından Yunan adalarına uzanan o tehlikeli yolculuğa çıkmaya başladı. Bununa birlikte önemli projelerle destek olunmasına da imkan verdi bu mutabakat çünkü burada büyük bir mülteci nüfusu var. Dünyadaki en büyük mülteci nüfusunu barındırıyorsunuz. Bu çerçevede, onların yarattığı yükün altından kalkılması sürecinde destek olmaya fayda sağlayan projeler uygulanabildi. Türk hükümetine, ilgililere ve Hataylı belediyelere mülteciler için yaptıkları muazzam çabalardan dolayı tebriklerimi sunuyorum."

Temel ihtiyaçların karşılanması, sağlık, eğitim, mesleki eğitim ve belediye altyapısının desteklenmesi alanında çalışmalar yürüttüklerini anlatan Meyer-Landrut, "Bugün Hatay'da bulunuyoruz. Burası, faaliyetlerimizin yürütüldüğü önemli bir nokta. Ben farklı projelerimizin sahada bu sorunların giderilmesine nasıl katkıda bulunduğunu görmek için sabırsızlıkla bekliyorum. Ana yükün sizin üzerinizde olduğunu biliyorum ama umarım bu projelerle sizin çalışmalarınıza katkı sağlamış oluruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Savaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentteki Suriyelilerle ilgili bilgi verdi.

Meyer-Landrut, daha sonra Hatay Valiliği'ne geçerek Vali Rahmi Doğan ile basına kapalı görüştü, daha sonra Antakya Ticaret Odası'nda ilçe belediye başkanları ve iş insanlarıyla düzenlenen toplantıya katıldı.