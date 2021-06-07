AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'nı Makamında Ağırlayan Başkan Gürkan Türkiye ve AB Ülkeleri Arasında Derin ve Vazgeçilmez İlişkilerimiz Mevcuttur - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Malatya'ya çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak için gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi.

Ziyarette, AB ile ilişkiler çerçevesinde Büyükelçi Nikolaus'un önemli katkılar içerisinde olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, "AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut'u Malatya'da ağırlamaktan dolayı memnun olduk. Bizim özellikle ekonomik anlamdaki gelişmelerimizde Almanya'yı hep yanımızda gördük. Cumhuriyet öncesi başlayan ilişkilerimizi aynı şeffaflık, berraklık ve samimiyet içerisinde görmek bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Tabi insanları severiz ama Almanya ile tarihi hukukumuzla alakalı Alman Devletinin ve milletinin bizim yanımızda yeri farklıdır. Birçok konuda Almanya ve Türkiye, Türkiye ve AB ülkeleri arasında derin ve vazgeçilmez ilişkilerimiz mevcuttur. Biz özellikle Almanya'ya yaptığımız ziyaretlerimizde kendimizi memleketimizde hissettik. Sayın Büyükelçi Nikolaus, özellikle AB sürecinde Türkiye'nin uyum yasalarıyla ilgili yapmış olduğu çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Gümrük Birliği'ndeki süreci de yakinen takip ediyoruz. Ülke olarak bizlerin üzerine düşen sorumluluk ve yükümlülükleri yerine getirdiğimiz kanaatindeyiz. Sayın Büyükelçi Nikolaus'ın nezaretinde ilişkilerimizin daha üst seviyeye çıkarılacağına büyük gayret gösterileceğine inanıyoruz.

Yerelde gerek Almanya ile gerekse de AB ülkeleriyle ortak projelerimiz var. Malatya'da şuanda AB ile birlikte toplamda 5 proje yürütüyoruz. Bu projelerimizin toplam maliyeti ise 36. 5 Milyon Euro'dur. Projelerimizdeki bedellerin doğru ve rantabl şekilde kullanılması için Büyükşehir Belediyesi ve kurumlarımız olarak azami titizliği göstermekteyiz. Bence, AB fonlarından Türkiye ve Malatya olarak yeteri kadar yararlanamıyoruz. Süreçteki proses ve prosedürleri biraz daha hafifletebilirsek bu konuda daha verimli neticelere müessir olabiliriz. Sayın Büyükelçi Nicolaus'un şahsında bu beklentide olduğumuzu ve bununda üstesinden geleceğimize inanıyoruz" dedi.

BAŞKAN GÜRKAN, BÜYÜKELÇİ NİCOLAUS'A MALATYA İLE İLGİLİ BİLGİLER VERDİ

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut'a Malatya ile ilgili bilgiler de veren Başkan Gürkan, " Biz Malatya'yı tarif ederken insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehri Malatya olarak tarif ediyoruz. İnsanlık tarihinde ilk yerleşik hayatın, bürokrasi hayatının, gümrükleme işlemlerinin, ilk muhasebe işlemlerinin, ilk ambarlama işlemlerinin ve saray devleti olgusunun tekamül ettiği yer Malatya'dır. Ayrıca Taş Devrinden Demir Devrine evrilmede demirin kılıç ve mızrak olarak ilk kullanıldığı yerde Malatya'dır. Tabiri caizse insanlık medeniyeti bulunduğumuz topraklarda başlamıştır. Bu fikir Aslantepe Höyüğü'nde ilk kazıyı yapan Fransızlar, daha sonra bu kazıyı 1961 yılından sonra günümüze kadar sürdüren İtalyanların yaptıklarında görüyoruz. Aynı zamanda Aslantepe Höyüğü'de UNESCO Kültürel Miraslar Aday Listesi'nde olup bu süreç içerisinde Temmuz ayında asıl listeye geçmesini düşünüyoruz. Bu anlamda Malatya'yı değerlendirirken insanlık medeniyetinin başladığı yer olarak değerlendirip pozitif ayrımcılık anlamında farklı düşünülmesi gerektiğine de inanıyoruz. Dış Politikada bu çerçevede Malatya'nın değerlendirilmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Malatya'nın bir diğer özelliği de Dünya'nın Kayısı Başkenti olarak değerlendirilmesidir. Sayın Büyükelçi Nicolaus'a şehrimize ve bizlere yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MALATYA'DA OLMAK GURUR VERİCİ

Malatya'da olmanın çok önemli ve gurur verici olduğunu söyleyen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, "Bizleri ağırladığı için Sayın Başkana teşekkür ediyorum. Fırat Nehri hepimiz için son derece mistik bir nehir. Hayatımda ilk kez bu nehri Malatya bölgesinde gördüm. Bu nedenle sadece mistik bir nehir değil ayrıca bir gerçek. Bölge için, su kaynakları açısından ve hayat açısından önemli bir nehir. Bu her zaman böyle oldu ve burası medeniyetin şehri. Ben Türkiye'ye 9 ay önce geldim ve halen Türkiye'yi keşfetmekte ve öğrenmekteyim. Mümkün oldukça çok yeri ziyaret etmeye çalışıyorum ama benim için özellikle Doğu Anadolu'yu ziyaret etmek daha önemli. Çünkü biz İstanbul, Ankara ve İzmir'i tanıyoruz ama bu bölgeleri daha az tanıyoruz.

Belirtmek istediğim başka bir konuda Türkiye'nin sorumluluk altına girdiği büyük mülteci yükünün farkındayız. Irak'tan, Afganistan'dan ve Suriye'den. Bu anlamda Türkiye dünyadaki en fazla mülteci nüfusuna sahip. Bu noktada AB elbette destek olmaya çalışıyor ancak biz bunun sadece yükü hafifletmek cinsinden bir katkı olduğunun farkındayız. Asıl emek burada belediyelere, hükümete ve insanlara ait. 2016 yılında verilmesi için karar alınmış olan 6 milyar Euro'luk desteğe AB devam etme kararı aldı. Ürdün ve Lübnan gibi mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere de destek devam edecek. Önümüzdeki haftalarda ya da aylarda desteklerin neler olduğu da belirtilecek.

Benim için destek verdiğimiz projelerin bölgelerde sahada nasıl işlediğini görmek çok önemli. Her ziyaretimi spesifik bir alanda iş birliğini gözlemek adına yapmaktayım. Malatya'da da çeşitli proje merkezlerini ziyaret edeceğiz. Tarımsal olan projelerin nasıl yürütüldüğünü anlamaya çalışacağız. Tarım sadece bölgenin ekonomik anlamda kalkınmasına katkıda bulunması için önemli değil aynı zamanda Malatya kayısının başkenti. O yüzden böyle bir bölgede bu başarı nasıl yakalandı onu görmekte bizim için son derece önemli. Dünya'daki kuru kayısıların yüzde 80'i Malatya'dan geliyor bu da çok etkileyici" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonrasında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'a tarihteki ilk kılıç ve kayısı hediye etti.