Son Dakika Haberleri: AB Türkiye Delegasyonu'ndan yeni öğretim yılı için Türkçe ve Arapça mesaj
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AB Türkiye Delegasyonu'ndan yeni öğretim yılı için Türkçe ve Arapça mesaj

2 saat önce

AB Türkiye Delegasyonu yeni eğitim, öğretim yılı için resmi Twitter hesabından Türkçe ve Arapça mesaj yayınladı. Mesaj tepkilere neden oldu.

AB Türkiye Delegasyonu'ndan yeni öğretim yılı için Türkçe ve Arapça mesaj, System.String[]

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu resmi Twitter hesabından 2019-2020 eğitim, öğretim yılını kutlayan bir mesaj yayınladı. Mesajın Türkçe'nin yanında Arapça olarak yayınlanması tepki çekti.


Mesajda "2019-2020 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Tüm öğrencilere hep daha fazlasını öğrenecekleri, eğlenceli bir yıl dileriz." ifadesi Türkçe ve Arapça olarak yer aldı. Ardından AB Türkiye Delegasyonu aynı metnin İngilizce'sini de yayınladı.

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Avrupa Birliği, Twitter, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:30 
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