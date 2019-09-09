AB Türkiye Delegasyonu tepkiler üzerine neden Arapça mesaj yayınladığını açıkladı
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Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, resmi Twitter hesabından 2019-2020 eğitim, öğretim yılını 'Arapça' kutlayan bir mesaj yayınlaması sonra gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Delegasyonun duyurusunda Arapça mesaj verilmesinin Türkiye'de yaşayan Suriye vatandaşlarına yönelik olduğu kaydedildi.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, resmi Twitter hesabından 2019-2020 eğitim, öğretim yılını 'Arapça' kutlayan bir mesaj yayınlaması sonra gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı.
Delegasyonun duyurusunda Arapça mesaj verilmesinin Türkiye'de yaşayan Suriye vatandaşlarına yönelik olduğu kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:45
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