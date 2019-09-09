Son Dakika Haberleri: AB Türkiye Delegasyonu tepkiler üzerine neden Arapça mesaj yayınladığını açıkladı
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AB Türkiye Delegasyonu tepkiler üzerine neden Arapça mesaj yayınladığını açıkladı

22 dakika önce

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, resmi Twitter hesabından 2019-2020 eğitim, öğretim yılını 'Arapça' kutlayan bir mesaj yayınlaması sonra gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Delegasyonun duyurusunda Arapça mesaj verilmesinin Türkiye'de yaşayan Suriye vatandaşlarına yönelik olduğu kaydedildi.

AB Türkiye Delegasyonu tepkiler üzerine neden Arapça mesaj yayınladığını açıkladı, System.String[]

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, resmi Twitter hesabından 2019-2020 eğitim, öğretim yılını 'Arapça' kutlayan bir mesaj yayınlaması sonra gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı.


Delegasyonun duyurusunda Arapça mesaj verilmesinin Türkiye'de yaşayan Suriye vatandaşlarına yönelik olduğu kaydedildi.

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Avrupa Birliği, Twitter, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:45 
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