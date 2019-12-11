AB Türkiye Delegasyonundan "vize muafiyeti" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB Türkiye Delegasyonundan 'vize muafiyeti' açıklaması - Son Dakika

AB Türkiye Delegasyonundan "vize muafiyeti" açıklaması

6 saat önce

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarının, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) zorunluluğundan muaf tutulacağını duyurdu.

AB Türkiye Delegasyonundan

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarının, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) zorunluluğundan muaf tutulacağını duyurdu.

Delegasyondan, ETIAS hakkında medyada çıkan haberlere yönelik yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ETIAS'ın 2022'nin sonuna kadar faaliyete geçecek şekilde programlandığını ve tüm vize muafiyeti bulunan 3. ülke vatandaşlarına uygulanacağını belirtildi.

Kısa seyahatler için Türk vatandaşlarının AB'ye girişine ilişkin bir değişikliğin 2020'de öngörülmediği kaydedilen açıklamada, "Türk vatandaşları Schengen bölgesine kısa seyahatleri için vizeye ihtiyaç duyacaktır. Diplomatik, hizmet/resmi veya hususi pasaport sahibi seyahat eden kişiler, ETIAS seyahat ruhsatı uygulaması zorunluluğundan muaf tutulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk hizmet ve hususi pasaportlarının ETIAS dahilinde onay almaları gerekeceği yönündeki haberlere ilişkin dün yazılı açıklamada bulunmuştu.

Aksoy, Avrupa Birliği (AB) komisyonu nezdinde girişim yapıldığını ve ETIAS'ın hizmet ve hususi pasaport hamili Türk vatandaşlarına uygulanmayacağının bir kez daha teyit edildiğini bildirmişti.

Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:58 Kaynak: AA
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