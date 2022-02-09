AB-Türkiye Dış Alanda İş birliği Nasıl Arttırılır, Güvenlik ve Savunma Politikası konulu panel düzenlendi - Son Dakika

Panelden detaylar
AB- Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki'nin konuşması
Türkiye'nin AB nezdindeki eski Daimi Temsilcisi emekli Büyükelçi Selim Kuneralp'ın konuşması BRÜKSEL - Brüksel'deki Basın Kulübünde "AB-Türkiye: Dış İlişkiler, Güvenlik ve Savunma Politikası Alanında İşbirliği Nasıl Artırılır" konulu panel düzenlendi.
Avrupa Parlamentosundaki AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki, açılış konuşması yaptı. Türkiye'nin AB nezdindeki eski Daimi Temsilcisi emekli Büyükelçi Selim Kuneralp da panelde değerlendirmelerde bulundu.15: 46
Kaynak: AA
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