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AB-Türkiye Dış Alanda İş birliği Nasıl Arttırılır, Güvenlik ve Savunma Politikası konulu panel düzenlendi - Son Dakika

AB-Türkiye Dış Alanda İş birliği Nasıl Arttırılır, Güvenlik ve Savunma Politikası konulu panel düzenlendi

09.02.2022 16:33

Panelden detaylar AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki'nin konuşması Türkiye'nin AB nezdindeki eski Daimi Temsilcisi emekli Büyükelçi Selim Kuneralp'ın konuşması BRÜKSEL -Brüksel'deki Basın Kulübünde "AB-Türkiye: Dış İlişkiler, Güvenlik ve Savunma Politikası Alanında İşbirliği...

Panelden detaylar

AB- Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki'nin konuşması

Türkiye'nin AB nezdindeki eski Daimi Temsilcisi emekli Büyükelçi Selim Kuneralp'ın konuşması BRÜKSEL - Brüksel'deki Basın Kulübünde "AB-Türkiye: Dış İlişkiler, Güvenlik ve Savunma Politikası Alanında İşbirliği Nasıl Artırılır" konulu panel düzenlendi.

Avrupa Parlamentosundaki AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki, açılış konuşması yaptı. Türkiye'nin AB nezdindeki eski Daimi Temsilcisi emekli Büyükelçi Selim Kuneralp da panelde değerlendirmelerde bulundu.15: 46

AB-Türkiye Dış Alanda İş birliği Nasıl Arttırılır, Güvenlik ve Savunma Politikası konulu panel düzenlendi
AB-Türkiye Dış Alanda İş birliği Nasıl Arttırılır, Güvenlik ve Savunma Politikası konulu panel düzenlendi
AB-Türkiye Dış Alanda İş birliği Nasıl Arttırılır, Güvenlik ve Savunma Politikası konulu panel düzenlendi

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Avrupa Birliği, Büyükelçi, Türkiye, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB-Türkiye Dış Alanda İş birliği Nasıl Arttırılır, Güvenlik ve Savunma Politikası konulu panel düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB-Türkiye Dış Alanda İş birliği Nasıl Arttırılır, Güvenlik ve Savunma Politikası konulu panel düzenlendi - Son Dakika
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