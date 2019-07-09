Son Dakika Haberleri: AB: Türkiye, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleriyle Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal ediyor
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AB: Türkiye, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleriyle Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal ediyor

57 dakika önce

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz'un Karpaz açıklarına ulaşması üzerine Kıbrıs'ın ardından Avrupa Birliği'nden de (AB) tepki açıklaması geldi. Geçen ay AB liderleri Türkiye’yi tartışmalı sularda sondaj faliyetlerine son vermesi gerektiği yönünde uyarmıştı

AB: Türkiye, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleriyle Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal ediyor, System.String[]
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz'un Karpaz açıklarına ulaşması üzerine Kıbrıs'ın ardından Avrupa Birliği'nden de (AB) tepki geldi.

AB Dış Politika Yüksek Temsilciliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin yasa dışı şekilde Kıbrıs'ın kuzeydoğusunda sondaj operasyonunun önemli bir endişe kaynağı olduğu" belirtildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:07 
Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Türkiye, Kıbrıs, Dünya
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