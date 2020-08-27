AB-Türkiye Dostluk Grubu'ndan, AB-Türkiye ilişkileri konusunda konferans - Son Dakika

AB-Türkiye Dostluk Grubu'ndan, AB-Türkiye ilişkileri konusunda konferans

Türkiye Dostluk Grubun'un girişimiyle Polonya Türk Kültür ve Dayanışma Derneğinin (TÜRKPOL) kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "AB-Türkiye İlişkileri: STK'ların Uluslararası İlişkilerde Yükselen Rolü" başlıklı videokonferans düzenlendi.

AB-Türkiye Dostluk Grubu'ndan, AB-Türkiye ilişkileri konusunda konferans, System.String[]

AB- Türkiye Dostluk Grubun'un girişimiyle Polonya Türk Kültür ve Dayanışma Derneğinin (TÜRKPOL) kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "AB-Türkiye İlişkileri: STK'ların Uluslararası İlişkilerde Yükselen Rolü" başlıklı videokonferans düzenlendi.

Konferansa AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve Avrupa Parlamentosunun Polonyalı üyesi Ryszard Czarnecki, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, TÜRKPOL Başkanı Göktürk İplikçioğlu'nun yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Konferansta konuşma yapan Avrupa Parlamentosu üyesi Ryszard Czarnecki, Türkiye ve Polonya arasında yüzyıllara dayanan dostluk bulunduğunu belirterek, iki millet arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Czarnecki, "Kısa süre önce Avrupa Parlamentosunda kurduğumuz AB-Türkiye Dostluk Grubu, siyasetçiler, Avrupalı ve Türk iş çevreleri ile sivil toplum arasında diyaloğun geliştirilmesini hedefleyen, Türkiye ve Avrupa kamuoyunu yakınlaştırmak için kültürel etkinlikler yoluyla ortak değerlerimizi tanıtan tarafsız bir platformdur. AB-Türkiye ilişkilerinde sivil toplumun iletişimi ve etkileşiminin hayati önem taşıdığını düşünüyorum. AB de sivil toplumu geniş bir yelpazede desteklemektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Üğdül ise Polonya ve Türkiye'nin derin geçmişe sahip ilişkileri bulunduğunu, Polonya'nın Türkiye'nin kuruluşunu tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin AB adaylık sürecine Polonya'nın destek verdiğini kaydeden Üğdül, Türklerin de tarih boyunca Polonyalılara çeşitli destekleri olduğunu belirtti. Üğdül, "Bu derin bağları elbette ki en çok güçlendiren projeleri bugün sivil toplum kuruluşları hayata geçirmektedirler." dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının uluslararası ilişkilere etkileri konusu üzerinde durulan konferansta Polonya ve Türkiye'de bulunan iş ve kültür derneklerinin üstlendiği misyonun önemi ve ortak projeler üretmelerinin uzun vadeli getirileri ele alındı.

Toplantıda dernekleri temsilen Polonya- Türk İş İnsanları Derneği Başkanı Sait Büyükbayrak, Ankara Polonyalılar Derneği Başkanı Malgorzata Koloğlu, Alanya Polonyalılar Derneği Başkanı Anna Maria Bielecka, TÜRKPOL Başkanı Göktürk İplikçioğlu ve dernek yönetim kurulu üyeleri, Polonya Ticaret Ofisi İş Geliştirme Müdürü Kağan Nalbantoğlu, Polonya'nın eski İstanbul Başkonsolosu ve Türkolog Prof. Dr. Danuta Chmielowska yer aldı.

Toplantı sonrasında, oluşturulan komisyonlar sayesinde ortak projelerin üretilmesi ve sürdürülebilir projelerin hayata geçmesi için benzer çalışmaların devam edeceğini belirten AB-Türkiye Dostluk Grubu Genel Sekreteri İpek Tekdemir, sivil toplumun ülkeler arasındaki bağların güçlenmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Avrupa Birliği, Türkiye, Polonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 18:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB-Türkiye Dostluk Grubu'ndan, AB-Türkiye ilişkileri konusunda konferans - Son Dakika

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