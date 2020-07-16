AB-Türkiye Dostluk Grubu'ndan video konferansla konser etkinliği - Son Dakika

Avrupa Parlamentosu (AP) çatısı altındaki Avrupa Birliği (AB)- Türkiye Dostluk Grubu tarafından video konferans aracılığıyla konser düzenlendi.

Türkiye ile AB arasında kültürel ve sosyal alanlarda ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan AP çatısı altındaki AB-Türkiye Dostluk Grubu tarafından video konferansla konser gerçekleştirildi.

Kültür ahengi (Harmony of Culture) konulu konser, AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve AP Üyesi Ryszard Czarnecki'nin açılış konuşması ile başladı.

Etkinlik kapsamında Çello Sanatçısı Frederic de Wulf, canlı performans sergiledi.