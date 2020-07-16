AB-Türkiye Dostluk Grubu'ndan video konferansla konser etkinliği - Son Dakika

AB-Türkiye Dostluk Grubu'ndan video konferansla konser etkinliği

Avrupa Parlamentosu (AP) çatısı altındaki Avrupa Birliği (AB)-Türkiye Dostluk Grubu tarafından video konferans aracılığıyla konser düzenlendi.

Avrupa Parlamentosu (AP) çatısı altındaki Avrupa Birliği (AB)- Türkiye Dostluk Grubu tarafından video konferans aracılığıyla konser düzenlendi.

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Türkiye ile AB arasında kültürel ve sosyal alanlarda ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan AP çatısı altındaki AB-Türkiye Dostluk Grubu tarafından video konferansla konser gerçekleştirildi.

Kültür ahengi (Harmony of Culture) konulu konser, AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve AP Üyesi Ryszard Czarnecki'nin açılış konuşması ile başladı.

Etkinlik kapsamında Çello Sanatçısı Frederic de Wulf, canlı performans sergiledi.

Avrupa Birliği, Türkiye, Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 19:49 Kaynak: AA

Son Dakika Politika AB-Türkiye Dostluk Grubu'ndan video konferansla konser etkinliği - Son Dakika

Son Dakika

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