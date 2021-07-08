AB-Türkiye Dostluk Grubundan resepsiyon - Son Dakika

Avrupa Parlamentosu'ndaki AB- Türkiye Dostluk Grubunun, Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği resepsiyonda, 12 yaşındaki keman sanatçısı Defne Güngör konser verdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Belçika'da faaliyet gösteren Türk Özel Sektör Derneği'nin (TÖSED) ev sahipliğinde TOBB'un Brüksel Temsilciliği'nde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Özbekistan'ın Brüksel ve AB nezdindeki Büyükelçisi Dilyor Hakimov, AB'nin ve yabancı ülkelerin diplomatları, iş dünyasının temsilcileri ile sınırlı sayıdaki davetli katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, resepsiyon dolayısıyla gönderdiği video mesajında, sanatın dünyanın her yerinde halkları birbirine bağladığını, müziğin de sanat dalları arasında özel bir yeri olduğunu söyledi.

Türkiye'de ve yurt dışında birçok ödülü bulunan genç müzisyen Defne Güngör ile davetlileri bir araya getirdiği için AB-Türkiye Dostluk Grubu'na teşekkürlerini ileten Kaymakcı, Güngör'ün küçük yaştaki başarılarıyla gurur duyduklarını dile getirdi. Kaymakcı, Türkiye'yi büyük başarıyla temsil eden Güngör'e bunun için teşekkür etti.

AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki de Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu toplantıları nedeniyle resepsiyona katılamadığı için video mesaj gönderdi. Dostluk grubunun geçen yıl Türkiye-AB ilişkilerini geliştirmek için kurulduğunu, bunu yaparken kültür ve sanatı kullanmak istediklerini söyleyen Czarnecki, geçen yıl da Fethiye'de bir konser düzenlediklerini, bu kez Defne Güngör'ü ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti.

Czarnecki, müziğin bütün sınırları ortadan kaldırdığını, bu konserle de Türkiye-AB arasında daha fazla uyum sağlanmasına katkı yapmayı arzuladıklarını aktardı.

TOBB Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun gönderdiği mesajı okurken, TÖSED Başkanı Melih Kızavul, salgın nedeniyle 1,5 yıl aradan sonra ilk kez yüz yüze düzenlenen etkinliğe katkı yapmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

AB-Türkiye Dostluk Grubu Genel Sekreteri İpek Tekdemir ise bir yıl önce kurulan grubun uzun bir aradan sonra ilk kez fiziken katılımın mümkün olduğu bir etkinlik düzenlediğini ancak öncesinde çok sayıda çevrim içi toplantı düzenlediklerini söyledi. Tekdemir, Türkiye-AB ilişkilerini ilerletmeyi hedefleyen dostluk grubunun, Avrupalılar ve Türk halkını daha da yakınlaştırmak istediğini belirtti.

Konuşmaların ardından Defne Güngör davetlilere konser verdi. Georg Philipp Telemann ile Henryk Wieniawski'nin eserlerini çalan Güngör'ün konseri davetlilerin büyük beğenisini topladı.