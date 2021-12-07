AB-Türkiye Gençlik İklim Forumu Sivas Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Sivas AB Bilgi Merkezi tarafından "AB- Türkiye Gençlik İklim Forumu Sivas Çalıştayı" düzenlendi.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın çok amaçlı salonunda yapılan çalıştaya Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve AB İklim Anlaşması Elçisi Prof. Dr. Nezih Orhon ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Çalıştay, "AB-Türkiye Gençlik İklim Formu'nu Değişmenin Tam İklimi" başlığı ile iki oturumda gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Nezih Orhon, çalıştayda iklim değişikliğinin etkileri konusunda katılımcılara genel bilgi verdi. Prof. Dr. Orhon, iklim değişikliğinin tüm dünyanın geleceğini ilgilendirdiğine dikkati çekerek, "AB özelinde iklim değişikliğinin önüne geçmek için yapılan çalışmalar var. Bugünden önlemler alınırsa bu kötü gidişatın seyri değiştirilebilir." ifadelerini kullandı.

Çalıştayın ikinci oturumunda moderatörler eşliğinde yerel ve ulusal aktörlerle nasıl çözümler üretebilecekleri konusunda atölyeler gerçekleştirildi. Çalıştay, gençlerin sunumlarıyla sona erdi.