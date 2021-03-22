AB, Türkiye ile "en iyi ilişkileri" geliştirmek istiyor - Son Dakika

AB, Türkiye ile "en iyi ilişkileri" geliştirmek istiyor

22.03.2021 20:39
AB, Türkiye ile

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile "en iyi ilişkileri" geliştirmek istediklerini belirterek, son dönemde hem olumlu hem olumsuz bazı gelişmeler olduğunu ve Türkiye'yi yaza kadar takip edeceklerini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile "en iyi ilişkileri" geliştirmek istediklerini belirterek, son dönemde hem olumlu hem olumsuz bazı gelişmeler olduğunu ve Türkiye'yi yaza kadar takip edeceklerini bildirdi.

Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilere bilgi verdi ve soruları yanıtladı.

Türkiye ile ilişkilerin toplantının ana gündem maddelerinden biri olduğunu vurgulayan Borrell, konunun 25-26 Mart'taki AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacağını, AB Komisyonu olarak hazırladıkları raporun liderlere tavsiyeler içerdiğini ve bakanların da ek değerlendirmeler yaptığını söyledi.

Borrell, Türkiye'den son dönemde olumlu sinyaller gördüklerini belirterek, Doğu Akdeniz'de gerginlik düşmüş olsa da durumun kırılgan ve Türkiye'deki bazı iç gelişmelerin endişe verici olduğunu ifade etti.

Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) açılan kapatma davasını ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini hatırlatan Borrell, bu tür gelişmelerin, Türkiye'yi AB yolundan uzaklaştırdığını savundu.

Borrell, "Bakanlarla olumlu gelişmeleri destekleme konusunda mutabık kaldık." dedi.

Tüm seçeneklerin de masada olduğunu kaydeden Borrell, bu akşam Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini ve AB liderleri için hazırladığı raporu değerlendireceğini aktardı.

"Yaza kadar izlemeye devam edeceğiz"

Borrell, bir soru üzerine, Türkiye ile ilgili hem olumlu hem olumsuz gelişmeler olduğunu düşündüklerini belirterek, "Biz, Türkiye ile bir aday ülke, komşu ve en iyi ilişkileri geliştirebileceğimiz önemli bir ülke olarak ilişki kurmak istiyoruz. Aynı zamanda üye ülkelerin ve AB'nin çıkarlarını savunarak bunu yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu ile görüşmesinde Kıbrıs meselesini de ele alacaklarını dile getiren Borrell, şunları kaydetti:

"Gelecek günlerde ve belki yaza kadar Türkiye'nin tutumunu yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Bunun için bazı referans noktaları kullanacağız. Kıbrıs meselesinin çözümüyle ilgili gelişmeler bunlardan biri olacak. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ön görüşmeler bir başkası olacak. Libya'daki durum ve Türkiye içindeki siyasi durumu da takip edeceğiz. Türkiye ile ilgili birkaç göstergeyi izleyeceğiz. Şu ana kadar iyi ve olumlu olanlar var, olumsuz olanlar var. Türkiye'nin de olumlu bir hava içinde olduğundan ve Suriyeli mültecilere destek gibi birçok nedenle yürütmemiz gereken müzakereleri ciddi şekilde yürütmek isteyip istemediğinden emin olmak için izlemeyi sürdürmek zorundayız."

"Çin'in misillemesi kabul edilemez"

Öte yandan Borrell, AB'nin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlara yönelik uygulamalar nedeniyle 4 Çinli yetkili ve bir kurumu yaptırım listesine eklediğini anımsattı.

Borrell, "Toplantı sırasında Çin'in meşru kaygıları gidermek ve politikasını değiştirmek yerine bu yaptırımlara misilleme yaptığını öğrendik. Bu tedbirler üzücü ve kabul edilemez. AB'nin, insan haklarını korumadaki kararlılığında bir değişiklik olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin, Uygurlara baskı uygulandığı gerekçesiyle Çinli yetkililere yaptırım kararına misilleme olarak Çin de 10 kişi ile 4 kurum ve kuruluşa yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

Borrell, AB- Rusya ilişkilerine değinirken ise Rusya'nın davranışına uygun biçimde "karşı çıkma, baskı yapma ve irtibat" politikalarını izleyeceklerini aktardı ve "Açık olan şu ki Rusya, AB'ye karşı zıtlaşan bir tutum izliyor." görüşünü paylaştı.

Rus yetkililerin hem ülkelerinde hem dışarıda insan haklarını ve uluslararası hukuku çiğnediğini ve bu konularda adım atmaya da isteksiz olduğunu vurgulayan Borrell, "Rusya, Avrupa'dan uzaklaşarak otoriter bir devlet olma yolunda sürükleniyor." ifadesini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Türkiye ile 'en iyi ilişkileri' geliştirmek istiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 22 Mart günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 22 bin 216 yeni vaka tespit edildi Aracıyla kırmızı ışıkta geçerek 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan doktor tutuklandı WhatsApp sesli mesajlara oynatma hızı özelliği getiriyor Hülya Gülşen, aksiyonun hız kesmediği Ramo'ya transfer oldu Doç. Dr. İbrahim Gündoğan yaşadığı apartmanın 6'ıncı katından düşerek hayatını kaybetti Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan'dan dolar açıklaması: Kurlar kısa zamanda eski seviyesine dönecektir Koronaya yakalanan anne bebeği alındıktan sonra öldü, ailesi cenaze yolunda kaza geçirdi Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı
Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak         
21:02
İstanbul için peş peşe uyarılar: Dışarıda kalmasanız iyi edersiniz İstanbul için peş peşe uyarılar: Dışarıda kalmasanız iyi edersiniz         
20:54
Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı         
20:42
F.Bahçelilerin sevgilisi geri döndü! Şimdi gözler yönetimin alacağı kararda F.Bahçelilerin sevgilisi geri döndü! Şimdi gözler yönetimin alacağı kararda         
20:25
AK Partili Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı'na tepki: Bu mecrada olmanızın kimseye faydası yok AK Partili Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı'na tepki: Bu mecrada olmanızın kimseye faydası yok         
20:14
Borsa bu yılın kazançlarını sildi, son 8 yılın en sert düşüşü yaşandı Borsa bu yılın kazançlarını sildi, son 8 yılın en sert düşüşü yaşandı         
19:37
Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı         
19:01
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni mesaj: Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni mesaj: Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız         
18:05
F.Bahçe transfer ettiğine bin pişman! Sezon sonunda milyonlarca euroya mal olacak F.Bahçe transfer ettiğine bin pişman! Sezon sonunda milyonlarca euroya mal olacak         
17:35
Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen "Baton salam" itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar         
16:00
Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü         
15:39
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir         
14:41
Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı         
14:04
Türkiye'de yumurta fiyatlarını belirleyen ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor Türkiye'de yumurta fiyatlarını belirleyen ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor         
13:42
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 21:15:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AB, Türkiye ile "en iyi ilişkileri" geliştirmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei