Son Dakika Haberleri: AB: Türkiye ile ilişkilerimizin önemini teyit ediyoruz

AB: Türkiye ile ilişkilerimizin önemini teyit ediyoruz

38 dakika önce

Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye ile ilişkilerimizin önemini teyit ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

AB: Türkiye ile ilişkilerimizin önemini teyit ediyoruz, System.String[]
Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye ile ilişkilerimizin önemini teyit ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:55 

Türkiye, Avrupa Birliği, Ekonomi
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