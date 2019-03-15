AB: Türkiye ile ilişkilerimizin önemini teyit ediyoruz
38 dakika önce
Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye ile ilişkilerimizin önemini teyit ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye ile ilişkilerimizin önemini teyit ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:55
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