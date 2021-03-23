AB Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmek istiyor - Son Dakika

AB Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmek istiyor

23.03.2021 00:57
AB Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmek istiyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini belirterek, Türkiye'yi yaza kadar takip edeceklerini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini belirterek, Türkiye'yi yaza kadar takip edeceklerini bildirdi.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile ilişkilerin toplantının ana gündem maddelerinden biri olduğunu açıkladı. 25-26 Mart'taki AB Liderler Zirvesi'ne sunmak üzere "Türkiye-AB arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin durumu" başlığıyla bir rapor hazırladığını açıklayan Borrell, rapora ilişkin olarak bu toplantıda bir karar alınmış olmadığını, nihai kararların bu hafta AB Liderleri Zirvesi'nde alınacağını belirtti.

"AB'nin çıkarlarını savunarak bunu yapmak istiyoruz"

Borrell, "Biz, Türkiye ile bir aday ülke, komşu ve en iyi ilişkileri geliştirebileceğimiz önemli bir ülke olarak ilişki kurmak istiyoruz. Aynı zamanda üye ülkelerin ve AB'nin çıkarlarını savunarak bunu yapmak istiyoruz" dedi.

Türkiye'den son dönemde olumlu sinyaller gördüklerini ama yaşanan iç gelişmelerin Avrupa açısından ciddi endişe kaynağı olduğunu ifaden eden Borrell, " Halkların Demokratik Partisi'ni kapatma girişimi başta olmak üzere İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmış olması kaygı verici. Buna ilişkin hafta sonu boyunca gerekli açıklamaları yaptık zaten. Bu tür gelişmeler Türkiye'yi AB yolundan uzaklaştırıyor" diye konuştu.

Çavuşoğlu ile görüşme

Bu akşam Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini belirten Borrell, "Gelecek günlerde ve belki yaza kadar Türkiye'nin tutumunu yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Bunun için bazı referans noktaları kullanacağız. Kıbrıs meselesinin çözümüyle ilgili gelişmeler bunlardan biri olacak. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ön görüşmeler bir başkası olacak. Libya'daki durum ve Türkiye içindeki siyasi durumu da takip edeceğiz. Türkiye ile ilgili birkaç göstergeyi izleyeceğiz. Şu ana kadar iyi ve olumlu olanlar var, olumsuz olanlar var. Türkiye'nin de olumlu bir hava içinde olduğundan ve Suriyeli mültecilere destek gibi birçok nedenle yürütmemiz gereken müzakereleri ciddi şekilde yürütmek isteyip istemediğinden emin olmak için izlemeyi sürdürmek zorundayız" dedi.

"Çin yaptırımı kabul edilemez"

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Çin'in Sincan bölgesindeki Uygur Türklerine yönelik baskıdan dolayı yeni AB Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi çerçevesinde 4 Çinli yetkiliye ve 1 kuruma yaptırım uygulama kararı almıştı. Çin ise, AB'nin yaptırım kararının ardından 10 Avrupa Parlamentosu üyesine ve 4 kuruma misilleme yaparak yaptırım uygulayacağını açıklamıştı. Borrell, "Toplantı sırasında Çin'in meşru kaygıları gidermek ve politikasını değiştirmek yerine bu yaptırımlara misilleme yaptığını öğrendik. Bu tedbirler üzücü ve kabul edilemez. AB'nin insan haklarını korumadaki kararlılığında bir değişiklik olmayacak" ifadelerini kullandı.

Borrell ayrıca, Kuzey Kore, Libya, Güney Sudan ve Eritre'nin de yaptırımlarla karşılaşacağını duyurdu. - BRÜKSEL

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Türkiye, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AB Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmek istiyor - Son Dakika


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