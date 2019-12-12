'AB, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasına karşı çıkacak'

Türkiye ile Libya arasında yapılan ve Doğu Akdeniz'de iki ülke arasındaki sınırı belirleyen anlaşmaya Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkacağı ve Yunanistan lehine karar vereceği açıklandı.



Reuters Haber Ajansı, AB'nin bugün başlayacak ve iki gün sürecek zirvede açıklanması beklenen taslak metne ulaştığını duyurdu.