'AB, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasına karşı çıkacak' - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'AB, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasına karşı çıkacak' - Son Dakika Dünya

'AB, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasına karşı çıkacak'

6 saat önce

Türkiye ile Libya arasında yapılan ve Doğu Akdeniz'de iki ülke arasındaki sınırı belirleyen anlaşmaya AB ülkelerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkacağı ve Yunanistan lehine karar vereceği açıklandı. Reuters, AB'nin konuyla ilgili taslak metnine ulaştığını duyurdu

'AB, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasına karşı çıkacak', System.String[]

Türkiye ile Libya arasında yapılan ve Doğu Akdeniz'de iki ülke arasındaki sınırı belirleyen anlaşmaya Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkacağı ve Yunanistan lehine karar vereceği açıklandı.


Reuters Haber Ajansı, AB'nin bugün başlayacak ve iki gün sürecek zirvede açıklanması beklenen taslak metne ulaştığını duyurdu.

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Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Türkiye, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:46 
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