AB: Türkiye ile olumlu bir yönde ilerlemek çıkarımızadır - Son Dakika

AB: Türkiye ile olumlu bir yönde ilerlemek çıkarımızadır

08.12.2020 15:35
AB: Türkiye ile olumlu bir yönde ilerlemek çıkarımızadır, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Türkiye-AB ilişkilerinin birçok boyutu bulunduğunu belirterek "AB'nin çıkarı, Türkiye'nin tutumuna bağlı olarak mümkünse olumlu bir yönde ilerlemek, yapıcı iş birliği ve diyalog içinde olmaktır.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Türkiye-AB ilişkilerinin birçok boyutu bulunduğunu belirterek "AB'nin çıkarı, Türkiye'nin tutumuna bağlı olarak mümkünse olumlu bir yönde ilerlemek, yapıcı iş birliği ve diyalog içinde olmaktır." dedi.

Stano, günlük basın toplantısında Türkiye-AB ilişkileri ve 10-11 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi hakkındaki soruyu yanıtladı.

Türkiye-AB ilişkileri bakımından önemli bir AB Zirvesi yapılacağını ve ilişkilerin yönünün tanımlanacağını ifade eden Stano, 1 Ekim'deki AB Zirvesi'nde Türkiye'ye pozitif gündem ve yapıcı iş birliği vurgusuyla el uzattıklarını ancak karşılık bulamadıklarını savundu.

"AB Konseyi için her şey masada. Hangi yöne doğru ilerleneceğine AB liderleri karar verecek." diyen Stano, AB üyesi ülkelerin liderlerinin Türkiye ile ilgili ne karar verirlerse versinler "bunu Türkiye'nin son aylardaki tutumunu değerlendirerek oy birliğiyle yapmak durumunda" olduklarını aktardı.

Stano, şunları dile getirdi:

"AB-Türkiye ilişkilerinin birçok yönü var. Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu unutamayız. AB ülkelerinin de birçoğu aynı zamanda NATO'ya üye. Bütün bunlar dikkate alınıyor. Liderler, kararlarını Türkiye ile ilişkilerin karmaşık yapısını göz önünde bulundurarak oy birliğiyle alacaklar. AB'nin çıkarı, Türkiye'nin tutumuna bağlı olarak mümkünse olumlu bir yönde ilerlemek, yapıcı iş birliği ve diyalog içinde olmaktır."

Avrupa Birliği, Türkiye, Aralık, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB: Türkiye ile olumlu bir yönde ilerlemek çıkarımızadır - Son Dakika


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