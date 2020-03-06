AB, Türkiye ile Rusya'nın anlaşmaya vardığı ateşkesten memnun - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB, Türkiye ile Rusya'nın anlaşmaya vardığı ateşkesten memnun - Son Dakika

AB, Türkiye ile Rusya'nın anlaşmaya vardığı ateşkesten memnun

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkes sürecini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

AB, Türkiye ile Rusya'nın anlaşmaya vardığı ateşkesten memnun, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkes sürecini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te düzenlenen İdlib ve sığınmacı odaklı olağanüstü dışişleri bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Borrell, ateşkes sürecinin iyi niyet göstergesi olduğunu söyledi.

AB'nin, Türkiye ve Rusya ile ilişkileri düzeltmesi gerektiğine işaret eden Borrell, görüşülmesi gereken birçok konu bulunduğunu kaydetti.

Borrell, "Ateşkes sürecine ilişkin haberleri memnuniyetle karşılıyorum. Bunlar çok iyi haberler." dedi.

"İnsani boyuta odaklanmalıyız"

AB dışişleri bakanlarının, ateşkes sürecinin uygulanmasına katkıda bulunacak yetkisi olmadığının altını çizen Borrell, "Biz daha fazla insani boyuta odaklanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, Türkiye'ye yönelik ilave fonların da görüşüleceğine değinerek, "Türkiye, 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaparak çok büyük bir yük üstleniyor. Bunu anlamamız gerekiyor. Ancak yine de sığınmacılar baskı aracı olarak kullanılmamalı." diye konuştu.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes

Türkiye ile Rusya, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkes süreci başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da mutabakat sağlanmıştı.

Moskova'da varılan anlaşmanın detaylarında, şu maddeler yer almıştı:

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler, 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren durdurulacak.

M4 kara yolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek.

Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esaslar, Türkiye ve Rusya savunma bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacak.

Türk ve Rus devriyeleri, 15 Mart'ta M4 kara yolunun Trumba'dan ( Serakib'in 2 kilometre batısı) Ain Al Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacak."

Avrupa Birliği, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Bahçeli'den İdlib ateşkesiyle ilgili ilk yorum: Moskova Zirvesi sonuçları itibariyle olumludur
Türkiye ve İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi İdlib halkından Türkiye'ye teşekkür: Bugün bombardıman yok Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
16:58 Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 18:34:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB, Türkiye ile Rusya'nın anlaşmaya vardığı ateşkesten memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]