AB, Türkiye ile Rusya'nın anlaşmaya vardığı ateşkesten memnun - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB, Türkiye ile Rusya'nın anlaşmaya vardığı ateşkesten memnun - Son Dakika

AB, Türkiye ile Rusya'nın anlaşmaya vardığı ateşkesten memnun

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkes sürecini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkes sürecini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te düzenlenen İdlib ve sığınmacı odaklı olağanüstü dışişleri bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Borrell, ateşkes sürecinin iyi niyet göstergesi olduğunu söyledi.

AB'nin, Türkiye ve Rusya ile ilişkileri düzeltmesi gerektiğine işaret eden Borrell, görüşülmesi gereken birçok konu bulunduğunu kaydetti.

Borrell, "Ateşkes sürecine ilişkin haberleri memnuniyetle karşılıyorum. Bunlar çok iyi haberler." dedi.

"İnsani boyuta odaklanmalıyız"

AB dışişleri bakanlarının, ateşkes sürecinin uygulanmasına katkıda bulunacak yetkisi olmadığının altını çizen Borrell, "Biz daha fazla insani boyuta odaklanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, Türkiye'ye yönelik ilave fonların da görüşüleceğine değinerek, "Türkiye, 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaparak çok büyük bir yük üstleniyor. Bunu anlamamız gerekiyor. Ancak yine de sığınmacılar baskı aracı olarak kullanılmamalı." diye konuştu.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes

Türkiye ile Rusya, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkes süreci başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da mutabakat sağlanmıştı.

Moskova'da varılan anlaşmanın detaylarında, şu maddeler yer almıştı:

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler, 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren durdurulacak.

M4 kara yolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek.

Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esaslar, Türkiye ve Rusya savunma bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacak.

Türk ve Rus devriyeleri, 15 Mart'ta M4 kara yolunun Trumba'dan ( Serakib'in 2 kilometre batısı) Ain Al Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacak."

AB, Türkiye ile Rusya'nın anlaşmaya vardığı ateşkesten memnun

Avrupa Birliği, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib halkı ateşkes sebebiyle Türkiye'ye teşekkür etti: Bugün bombardıman yok
Türkiye'de 2019 yılında şiddet gören 474 kadın öldürüldü İdlib zirvesinin ardından Serakib'de ilk ortak devriye yapıldı Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu! 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Son Dakika Haberleri
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 20:05:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB, Türkiye ile Rusya'nın anlaşmaya vardığı ateşkesten memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]